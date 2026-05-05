Qué podrán vender ahora los kioscos de revistas en Mendoza tras la nueva habilitación

La Ciudad de Mendoza habilitó a los kioscos de diarios y revistas a incorporar nuevos productos y servicios, en un intento por sostener la actividad ante la caída de ventas del papel. Desde el Sindicato de Canillitas, su referente Raúl Camargo valoró la medida y la vinculó con un proceso de varios años.

“La verdad que esta resolución la veníamos esperando ya hace cuatro o cinco años”, afirmó en MDZ Radio , y explicó que el sector “se había caído un montón debido a la tecnología”. En ese marco, indicó que el reclamo por ampliar el rubro comenzó “en realidad desde el 2014 con la Federación Nacional” y que se concretó a través de resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación.

05-05-2026 - MC - RAÚL CAMARGO – SINDICATO DE CANILLITAS - En Capital kioscos de revista van a poder vender otros artículos

Camargo destacó además el impulso político que permitió avanzar: “Ulpiano Suárez nos escuchó, porque la verdad que hay que reconocer que escuchó la voz de los trabajadores”, y sumó que la iniciativa también tuvo antecedentes en otros municipios: “El año pasado lo sacó Diego Costarelli en Godoy Cruz. Fue el primero en el país que saca la ampliación del rubro”.

Con la nueva normativa, los kioscos podrán diversificar su oferta. “Accesorios para celulares, todo lo que sea afines a eso, artículos de librerías, artesanías, artículos regionales, recuerdos turísticos, tener una fotocopiadora, vender pasajes de larga y media distancia, entrega de correspondencia en general, venta de café, hacer la paquetería de lo que se compra por internet”, enumeró.

El dirigente aclaró que la implementación dependerá de la ubicación de cada puesto: “Es sectorizado, porque por ejemplo, un kiosco del kilómetro cero no va a poder vender café”, mientras que otros podrán enfocarse en librería, pasajes o logística vinculada al comercio electrónico.

Caída de kioscos y ventas en un contexto de crisis

Camargo también describió la situación actual del sector en la capital mendocina: “Teníamos 130 escaparates en capital, han cerrado 60. En los últimos dos años han cerrado 40, así que nos están quedando cerca de 68 escaparates”.

Respecto a la venta tradicional, señaló que aún se mantiene, aunque lejos de su mejor momento: “No se vende como las épocas de oro, pero sí se vende y se vende bastante bien el diario”, mientras que “las revistas se venden todavía”, en parte impulsadas por colecciones.

Finalmente, remarcó el impacto de la situación económica: “Acordate que nosotros somos un artículo de última necesidad. Si hoy la gente no puede comprar remedio, menos va a poder comprar un diario. Ya no se trata de tecnología, se trata de crisis económicas”.

Pese a ese escenario, expresó expectativas sobre la medida: “Es bienvenido por la malaria que hay”, y concluyó: “Seguimos apostando a seguir trabajando y están en nuestros puntos de venta”.