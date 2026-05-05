Dos departamentos de Mendoza aparecen entre los más seguros del país

En un país donde la inseguridad suele ocupar buena parte de la conversación pública, cualquier medición que muestre otra cara del mapa urbano genera impacto inmediato. Esta vez, la atención volvió a Mendoza. Un ranking difundido por la cuenta internacional World of Statistics ubicó a la Ciudad de Mendoza y a San Rafael dentro del grupo de ciudades argentinas con mejores indicadores de seguridad.

En una clasificación construida a partir del Numbeo Crime Index y reportes locales. La publicación fue replicada por medios de San Rafael y puso nuevamente en discusión cómo se mide la tranquilidad en las ciudades del país.

Según el listado difundido, entre las ciudades más seguras de Argentina aparecen Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Córdoba, Neuquén, Tandil, San Rafael, San Martín de los Andes, El Calafate, Posadas y Resistencia. La presencia de dos localidades mendocinas resulta llamativa porque combina perfiles urbanos distintos: por un lado, la capital provincial, con dinámica metropolitana, turismo, comercio y circulación constante; por el otro, San Rafael, un departamento del sur mendocino asociado desde hace años a una escala de vida más baja y a una fuerte identidad turística.

El dato, sin embargo, necesita contexto. Numbeo no funciona como una estadística policial oficial, sino como una plataforma colaborativa que reúne percepciones de usuarios sobre criminalidad, seguridad al caminar, robos, vandalismo y otros indicadores. En la ficha específica de San Rafael, Numbeo muestra un índice de seguridad de 59,31 y un índice de criminalidad de 40,69, pero también advierte que necesita más contribuyentes para mejorar la calidad de los datos: la página registra apenas tres aportantes y una última actualización de julio de 2023.

Los matices detrás del dato

La situación de Mendoza capital es distinta y obliga a ser todavía más prudentes. En la ficha actual de Numbeo para la ciudad, el índice de criminalidad figura en 66,14 y el índice de seguridad en 33,86, con datos actualizados al 18 de enero de 2026 y basados en percepciones de visitantes del sitio durante los últimos cinco años. Es decir, la lectura no es lineal: mientras el ranking difundido coloca a Mendoza dentro del grupo de ciudades destacadas, la base individual de Numbeo muestra una percepción elevada de ciertos problemas urbanos.

Por eso, el cruce con información oficial resulta clave. El Sistema Nacional de Información Criminal informó que en 2024 Argentina registró una tasa de 3,83 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. En ese mismo informe, Mendoza tuvo 71 víctimas y una tasa de 3,43, por debajo del promedio nacional. Santa Fe lideró la tasa provincial con 4,91, mientras que Buenos Aires concentró el mayor número absoluto de casos, con 820 homicidios dolosos.

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Seguridad, percepción y violencia focalizada

La actualización preliminar más reciente del Ministerio de Seguridad Nacional indicó que la tasa nacional de homicidios dolosos cerró 2025 en 3,7 cada 100.000 habitantes, con una reducción interanual del 5,6%. El Gobierno también señaló que 15 de las 24 jurisdicciones mejoraron sus tasas y vinculó parte de la baja con planes focalizados en territorios de alta concentración de violencia.

En ese escenario, Mendoza aparece con una foto doble. Por un lado, el ranking internacional le da visibilidad a la Ciudad de Mendoza y a San Rafael dentro de un grupo de centros urbanos percibidos como más tranquilos. Por otro lado, las estadísticas oficiales muestran que la provincia no está exenta de hechos graves ni de zonas con violencia concentrada.

La clave, entonces, no está en presentar el dato como una verdad cerrada, sino como una señal dentro de un mapa más amplio: Mendoza conserva mejores indicadores que otros grandes distritos en homicidios, pero la seguridad urbana sigue siendo un fenómeno desigual, sensible y atravesado por la percepción cotidiana de quienes viven y circulan por cada ciudad.