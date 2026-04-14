Los kioscos de diarios y revistas podrán incorporar nuevos rubros en la Ciudad de Mendoza

Los tradicionales puestos de diarios y revistas de la Ciudad de Mendoza entran en una nueva etapa. Con una medida reciente del municipio, estos espacios podrán ampliar su oferta y sumar nuevos productos y servicios para sostener su actividad en un contexto cambiante.

La decisión apunta a actualizar una actividad histórica que viene golpeada por el avance de la tecnología y la caída en la venta de medios gráficos. La digitalización modificó hábitos y dejó a muchos vendedores con menos ingresos.

En ese escenario, la comuna habilitó la incorporación de nuevos rubros en más de 50 escaparates distribuidos en la capital. La medida fue trabajada junto al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza.

La nueva normativa mantiene como eje principal la venta de publicaciones, pero abre la puerta a una oferta más amplia. Entre los productos habilitados aparecen libros, artículos de librería, souvenirs y accesorios tecnológicos.

También se podrán sumar artesanías, artículos regionales y recuerdos turísticos, algo pensado especialmente para zonas con movimiento de visitantes. Incluso se incluyen elementos vinculados a la seguridad vial para peatones y ciclistas.

Además de productos, los kioscos podrán ofrecer servicios a la comunidad. Entre ellos, recarga de tarjetas, carga de saldo para estacionamiento medido digital y entrega de correspondencia.

La iniciativa también contempla la posibilidad de incorporar servicios más vinculados a la vida cotidiana. Por ejemplo, carga de dispositivos electrónicos, conectividad y hasta la venta de pasajes de media y larga distancia.

Uno de los puntos que más se destaca es la opción de vender café al paso, aunque en este caso será necesario contar con autorización previa. Esto abre una oportunidad interesante para sumar movimiento en horarios clave.

Desde el municipio remarcan que la implementación no será automática. Cada titular deberá gestionar de manera individual la ampliación del rubro y cumplir con los requisitos establecidos.

Con esta decisión, la Ciudad busca integrar unos 56 escaparates a las nuevas dinámicas comerciales sin perder su esencia. La apuesta es que puedan adaptarse, crecer y seguir siendo parte de la identidad local.