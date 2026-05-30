Banco Provincia remata casas, terrenos y locales desde $10 millones: dónde quedan y cómo participar

Banco Provincia lanzó una nueva licitación pública con 24 inmuebles ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en CABA. La propuesta incluye casas , departamentos, terrenos, oficinas y locales comerciales, con precios que van desde $10.450.000 hasta más de $3.100 millones.

La apertura de ofertas se realizará el lunes 8 de junio de 2026 y forma parte de un proceso mediante el cual la entidad busca vender distintos activos inmobiliarios a través de un mecanismo abierto y competitivo.

Según informó el banco, las propiedades están distribuidas en ciudades como La Plata, Mar del Plata, City Bell, Quilmes, Caseros, San Martín y la Ciudad de Buenos Aires. Cada inmueble cuenta con su propio pliego licitatorio, disponible en la página oficial de Banco Provincia.

El comprador nunca recibió el título de la casa

Cómo será la licitación de Banco Provincia

La apertura principal de sobres se hará en Guanahani 580, en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de las propiedades ubicadas en el interior bonaerense, las ofertas se abrirán en sucursales cercanas a cada inmueble.

Para participar, las personas interesadas deberán consultar la documentación oficial de cada propiedad y presentar una oferta dentro de los plazos previstos por el banco.

Las propiedades más destacadas de la licitación

Dentro del listado aparecen viviendas familiares, departamentos, terrenos y locales comerciales con perfiles muy distintos.

Algunas de las propiedades más llamativas son:

Una casa de cinco ambientes en Alejandro Korn por $60,3 millones.

Una vivienda con pileta y parrilla en La Plata por $63,8 millones.

Un PH en Caseros valuado en $52 millones.

Un departamento de cuatro ambientes en CABA por $287 millones.

Un edificio corporativo en Monserrat tasado en $3.150 millones.

Además, también se ofrecen terrenos, cocheras y propiedades comerciales en distintos municipios bonaerenses.

El inmueble más caro está en Monserrat

La propiedad de mayor valor se encuentra sobre Balcarce 302, en el barrio porteño de Monserrat. Se trata de un edificio corporativo desarrollado en subsuelo, planta baja y dos pisos.

El inmueble cuenta con oficinas, ascensor, depósitos, sanitarios y áreas administrativas. Según informó Banco Provincia, posee una superficie cubierta superior a los 4.300 metros cuadrados y un valor de referencia de $3.150.000.000.

También hay terrenos y opciones más accesibles

Entre las propiedades de menor valor aparece un terreno baldío ubicado en El Triunfo, partido de Lincoln, con un precio base de $10.450.000.

A eso se suma una cochera cubierta en San Clemente del Tuyú valuada en $11.800.000 y un local comercial interno en Quilmes por $14,5 millones.

En Mar del Plata, además, se licitan:

Un local comercial en Las Heras al 2500.

Un terreno en Magallanes 10228.

Otro lote sobre Reforma Universitaria.

Cómo consultar los inmuebles de Banco Provincia

Toda la información sobre las propiedades puede encontrarse en el sitio web oficial de Banco Provincia. Allí figuran:

Fotos de cada inmueble.

Valores de referencia.

Pliegos licitatorios.

Características técnicas.

Datos de contacto para consultas.

La apertura de ofertas será el 8 de junio y definirá si cada una de las propiedades encuentra comprador dentro de esta nueva licitación pública impulsada por la entidad bonaerense.