Mayo se despide con frío y humedad: cuándo regresan las lluvias al AMBA

El mes de mayo cerrará con frío y alta humedad. Se espera que junio arranque con posibles lluvias aisladas en la zona del AMBA.

La última semana de mayo se despide en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un escenario más parecido al invierno que al otoño. La combinación de humedad elevada, abundante nubosidad y frío marcó los últimos días del mes y, según los pronósticos, las condiciones persistirán durante el fin de semana.

Este viernes las altas presiones continúan dominando la región central del país, favoreciendo un ambiente estable pero con escasa presencia de sol. La nubosidad baja y la falta de viento impiden una recuperación térmica importante, por lo que las máximas seguirán ubicándose por debajo de los valores habituales para esta época.

Para el sábado se espera una leve mejoría, con algunos intervalos de sol entre las nubes después de varios días completamente grises. Sin embargo, el alivio será parcial: las temperaturas máximas apenas rondarán los 16 grados y el ambiente continuará fresco durante gran parte de la jornada.

El frío persistirá El domingo podría registrarse la mañana más fría de la semana. Las mínimas oscilarían entre los 6 y 8 grados debido al ingreso de vientos del sudoeste y sur. Aunque habrá momentos con mayor presencia de sol, las temperaturas de la tarde seguirán siendo bajas para fines de mayo.

El inicio de junio llegará acompañado por un nuevo aumento de la nubosidad. Durante la madrugada del lunes podrían registrarse lluvias débiles y aisladas asociadas al paso de un frente frío, aunque sin fenómenos significativos ni acumulados importantes.