El truco del papel aluminio detrás de la estufa: cómo funciona este aliado económico contra el frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, las personas buscan alternativas para optimizar la calefacción sin que se dispare la factura de gas. Entre las soluciones se destaca colocar una lámina de papel aluminio en la pared posterior de los calefactores.

Esta técnica casera busca recuperar el calor que habitualmente se pierde a través de los muros y redirigirlo hacia el interior de las habitaciones.

El secreto de este método casero radica en la capacidad de refracción del material. Las estufas emiten radiación térmica en todas direcciones. De este modo, cuando el calor choca contra una pared fría, el muro absorbe una parte importante de esa energía, desperdiciándola.

Al interponer una barrera física, la cara brillante del aluminio opera como un espejo térmico . Su función es rebotar esas ondas de calor de regreso al ambiente, mejorando la eficiencia en espacios medianos o chicos. Si bien no reemplaza un trabajo profesional de aislamiento edilicio, ofrece algunas ventajas.

Por un lado, se puede conservar por más tiempo la temperatura del cuarto, ayuda a que el aire cálido circule mejor en lugar de estancarse junto al muro y resguarda la pintura, empapelado o revoque del desgaste y las manchas grisáceas causadas por la exposición continua al calor directo.

Implementar este reflector térmico casero requiere pocos minutos y materiales que se encuentran en cualquier cocina. En primer lugar, se toman las medidas del sector de la pared, se recorta un fragmento de papel aluminio y se pega sobre un cartón rígido. Siempre debe colocarse el lado más brillante hacia la estufa para que reboten las ondas de calor.

Para que el sistema funcione de manera segura durante todo el invierno, los expertos en seguridad del hogar sugieren realizar un mantenimiento básico. Se recomienda inspeccionar la instalación una vez al mes para verificar que el aluminio no se haya despegado ni desplazado hacia el calefactor.