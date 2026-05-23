Por qué los expertos recomiendan envolver tu billetera en papel aluminio antes de salir de casa

El papel aluminio crea una "jaula" que protege tus datos y tus ahorros. Te contamos cómo envolver tu billetera correctamente para evitar infortunios.

Frente al crecimiento de casos de robo de datos o clonación inalámbrica de tarjetas sin contacto, el papel aluminio se convirtió en un aliado inesperado para proteger tarjetas de crédito, llaves electrónicas y billeteras.

Cada vez más personas adoptan el hábito de envolver la billetera con papel aluminio para intentar mantener seguro su contenido. Aunque puede parecer una solución incómoda o poco estética, muchos consideran que proteger sus datos personales y su dinero vale el esfuerzo.

Los expertos explican que el material metálico del papel aluminio produce una especie de “jaula” que bloquea las señales externas. Esto impide que lectores no autorizados puedan escanear los datos a corta distancia en lugares concurridos.

tarjetas Envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio es esencial para evitar robos de datos y dinero. MDZ

Dos vueltas de papel aluminio para la billetera Por lo general, se recomienda usar dos capas de papel aluminio y con el grosor mínimo para garantizar un bloqueo efectivo. La idea es que la cobertura alcance entre 0.5 y 0.1 milímetros de metal acumulado, pero es importante manipularlo con cuidado para no producir grietas ni roturas.