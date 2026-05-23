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Por qué los expertos recomiendan envolver tu billetera en papel aluminio antes de salir de casa

El papel aluminio crea una "jaula" que protege tus datos y tus ahorros. Te contamos cómo envolver tu billetera correctamente para evitar infortunios.

Marla Ferrón

El truco para evitar robos.&nbsp;

El truco para evitar robos. 

Gemini

Frente al crecimiento de casos de robo de datos o clonación inalámbrica de tarjetas sin contacto, el papel aluminio se convirtió en un aliado inesperado para proteger tarjetas de crédito, llaves electrónicas y billeteras.

Cada vez más personas adoptan el hábito de envolver la billetera con papel aluminio para intentar mantener seguro su contenido. Aunque puede parecer una solución incómoda o poco estética, muchos consideran que proteger sus datos personales y su dinero vale el esfuerzo.

Los expertos explican que el material metálico del papel aluminio produce una especie de “jaula” que bloquea las señales externas. Esto impide que lectores no autorizados puedan escanear los datos a corta distancia en lugares concurridos.

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Envolver las tarjetas de cr&eacute;dito en papel aluminio es esencial para evitar robos de datos y dinero.

Envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio es esencial para evitar robos de datos y dinero.

Dos vueltas de papel aluminio para la billetera

Por lo general, se recomienda usar dos capas de papel aluminio y con el grosor mínimo para garantizar un bloqueo efectivo. La idea es que la cobertura alcance entre 0.5 y 0.1 milímetros de metal acumulado, pero es importante manipularlo con cuidado para no producir grietas ni roturas.

tarjeta de crédito, papel de aluminio
Cada vez m&aacute;s personas eligen el papel aluminio para protegerse.&nbsp;

Cada vez más personas eligen el papel aluminio para protegerse.

Cómo acomodar el papel aluminio en la billetera

Cuesta pensar que agregar aluminio a la billetera es algo cómodo. Sin embargo, con pocos trucos, se puede lograr.

  • Forro interior: pegar el aluminio con cintra dentro de las ranuras de la billetera.
  • Tarjetas individuales. envolver rectángulos de cartulino en aluminio para crear fundas rígidas
  • Cinta aislante. cubrir los bordes del aluminio con cinta para que no se desgarre.
  • Laminado casero: usar papel contact transparente sobre el aluminio para un acabado más estético.

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