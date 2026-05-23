Por qué los expertos recomiendan envolver tu billetera en papel aluminio antes de salir de casa
El papel aluminio crea una "jaula" que protege tus datos y tus ahorros. Te contamos cómo envolver tu billetera correctamente para evitar infortunios.
Frente al crecimiento de casos de robo de datos o clonación inalámbrica de tarjetas sin contacto, el papel aluminio se convirtió en un aliado inesperado para proteger tarjetas de crédito, llaves electrónicas y billeteras.
Cada vez más personas adoptan el hábito de envolver la billetera con papel aluminio para intentar mantener seguro su contenido. Aunque puede parecer una solución incómoda o poco estética, muchos consideran que proteger sus datos personales y su dinero vale el esfuerzo.
Los expertos explican que el material metálico del papel aluminio produce una especie de “jaula” que bloquea las señales externas. Esto impide que lectores no autorizados puedan escanear los datos a corta distancia en lugares concurridos.
Dos vueltas de papel aluminio para la billetera
Por lo general, se recomienda usar dos capas de papel aluminio y con el grosor mínimo para garantizar un bloqueo efectivo. La idea es que la cobertura alcance entre 0.5 y 0.1 milímetros de metal acumulado, pero es importante manipularlo con cuidado para no producir grietas ni roturas.
Cómo acomodar el papel aluminio en la billetera
Cuesta pensar que agregar aluminio a la billetera es algo cómodo. Sin embargo, con pocos trucos, se puede lograr.
- Forro interior: pegar el aluminio con cintra dentro de las ranuras de la billetera.
- Tarjetas individuales. envolver rectángulos de cartulino en aluminio para crear fundas rígidas
- Cinta aislante. cubrir los bordes del aluminio con cinta para que no se desgarre.
- Laminado casero: usar papel contact transparente sobre el aluminio para un acabado más estético.