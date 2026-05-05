Factura del gas: cómo acceder a un descuento extra del 25%

El Gobierno nacional implementó un alivio económico para los usuarios de gas en mayo de 2026, al aplicar un descuento extraordinario del 25% en las facturas . En una resolución específica se aclaró cómo se deberá acceder al descuento. Los detalles.

La iniciativa surge luego de que se estableciera una suba promedio del 5,6% en las tarifas de gas, en coincidencia con el inicio de los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas.

El beneficio está dirigido específicamente a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este esquema reemplaza el sistema anterior basado únicamente en ingresos y busca concentrar la asistencia en los sectores más vulnerables.

Quienes forman parte de este régimen ya cuentan con una bonificación del 50% durante los meses de mayor demanda energética, y en mayo se suma este descuento adicional del 25% sobre el consumo.

Además, el alivio alcanza tanto a usuarios de gas natural como a quienes utilizan gas propano por redes, siempre que estén dentro del sistema de subsidios vigente.

La factura del gas no sufrirá modificaciones Foto: MDZ La factura del gas.

Por qué se aplica la medida

Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Aunque Argentina produce gas, aún depende parcialmente de importaciones —como el gas natural licuado (GNL)— durante los picos de consumo, lo que impacta en el costo del abastecimiento.

Este contexto influye directamente en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que luego se traslada a las tarifas finales de los usuarios.

El descuento del 25% se aplicará únicamente durante mayo y forma parte de un esquema de transición en la política de subsidios. El objetivo es evitar aumentos bruscos en las boletas mientras se consolida el nuevo sistema de segmentación y asistencia focalizada.

En paralelo, el Gobierno también dispuso ajustes en las tarifas eléctricas y otros servicios, lo que refuerza la necesidad de medidas compensatorias para los sectores de menores ingresos.