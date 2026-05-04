Actualizaron los precios de luz y gas y anticipan impacto en las facturas domiciliarias

La Secretaría de Energía aprobó los nuevos precios mayoristas de la electricidad que regen desde el 1 de mayo y definió las condiciones de abastecimiento para el invierno, en una medida que impacta directamente en las tarifas finales que pagan usuarios residenciales, comerciales e industriales. La decisión se formalizó a través de la Resolución 109/2026, publicada en el Boletín Oficial .

La normativa oficializa la Programación Estacional de Invierno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), elaborada por Cammesa, el organismo encargado del despacho eléctrico. Este esquema determina los valores que las distribuidoras deben pagar por la energía y que luego se trasladan a los usuarios.

Para el trimestre mayo-julio, el Gobierno fijó los precios estabilizados de la energía, la potencia y los servicios adicionales. En el caso de los usuarios residenciales , los valores mayoristas se ubican en torno a $83.051 por MWh en horas pico, $80.196 en horas intermedias y $78.866 en horas valle. En tanto, el precio de la potencia fue establecido en $8.846.232 por MW-mes. Estos valores también alcanzan a usuarios no residenciales y grandes demandas, con variaciones según el tipo de consumo.

La resolución también actualiza los costos del transporte eléctrico en alta tensión y distribución troncal, un componente clave en la estructura tarifaria . En promedio, estos cargos rondan los $10.601 por MWh, aunque pueden superar los $15.000 dependiendo de la región y las características del servicio.

En paralelo, se establecieron valores específicos para el sistema eléctrico de Tierra del Fuego , donde los precios mayoristas son más elevados que en el sistema interconectado nacional. En Ushuaia, el costo de la energía en horas pico se acerca a los $94.976 por MWh, mientras que en Río Grande supera los $97.940.

En materia de subsidios, la medida introduce una bonificación adicional para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Durante mayo, junio y julio, estos beneficiarios recibirán un descuento extraordinario del 10,67% sobre el consumo base, que se suma a los beneficios vigentes.

Además, se actualizó el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que quedó fijado en $2.280 por MWh a partir de mayo, equivalente al 2% del precio de referencia del sistema.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una medida similar en el sector del gas. A través de la Resolución 111/2026, la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria del 25% durante mayo para los usuarios de gas natural y gas propano por redes que formen parte del esquema de subsidios.

El beneficio también alcanza a entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro. La implementación quedará a cargo del Enargas, que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y en la facturación del servicio.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca sostener el abastecimiento energético durante los meses de mayor demanda y amortiguar el impacto de los aumentos en los sectores más vulnerables, en un contexto de actualización de los precios mayoristas.