Alerta en la lechería: la genética expone la crisis del sector

En la lechería, la Vidriera Genética de Las Colonias mostró precios firmes, pero también la caída: vaquillonas bajaron hasta 28% en litros.

El remate de hacienda en la 20° Vidriera Genética de la Sociedad Rural de Las Colonias reflejó el delicado momento que atraviesa la lechería.

El remate de hacienda en la 20° Vidriera Genética de la Sociedad Rural de Las Colonias reflejó el delicado momento que atraviesa la lechería. Aun así, los precios logrados resultaron superiores a lo esperado, en gran parte por la calidad de la hacienda presentada.

Al comparar con la edición anterior, las vaquillonas Holando de reposición mostraron una fuerte caída: en pesos corrientes se pagó un 22% menos, con un promedio de $2,8 millones frente a los $3,6 millones del año pasado. Medidas en litros de leche, la baja fue aún más marcada: pasaron de 7.944 a 5.724 litros, lo que representa una caída del 28%.

Sin embargo, el resultado sorprendió positivamente al mercado. Los valores se ubicaron incluso por encima de otros remates recientes, y referentes del sector coincidieron en que la calidad de los animales permitió sostener los precios más de lo previsto.

Costos en alza y un escenario cada vez más exigente Detrás de estos números aparece un deterioro económico sostenido. En el último año, el precio de la leche subió apenas un 8%, muy por debajo del aumento de los costos operativos, lo que redujo de forma significativa el poder de compra de los productores.

A este contexto se suma la incertidumbre climática: las lluvias recientes complicaron la operatividad de muchos tambos, con exceso de barro y dificultades para avanzar con tareas clave como la siembra.