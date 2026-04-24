Alerta en la lechería: la genética expone la crisis del sector
En la lechería, la Vidriera Genética de Las Colonias mostró precios firmes, pero también la caída: vaquillonas bajaron hasta 28% en litros.
El remate de hacienda en la 20° Vidriera Genética de la Sociedad Rural de Las Colonias reflejó el delicado momento que atraviesa la lechería. Aun así, los precios logrados resultaron superiores a lo esperado, en gran parte por la calidad de la hacienda presentada.
Al comparar con la edición anterior, las vaquillonas Holando de reposición mostraron una fuerte caída: en pesos corrientes se pagó un 22% menos, con un promedio de $2,8 millones frente a los $3,6 millones del año pasado. Medidas en litros de leche, la baja fue aún más marcada: pasaron de 7.944 a 5.724 litros, lo que representa una caída del 28%.
Sin embargo, el resultado sorprendió positivamente al mercado. Los valores se ubicaron incluso por encima de otros remates recientes, y referentes del sector coincidieron en que la calidad de los animales permitió sostener los precios más de lo previsto.
Costos en alza y un escenario cada vez más exigente
Detrás de estos números aparece un deterioro económico sostenido. En el último año, el precio de la leche subió apenas un 8%, muy por debajo del aumento de los costos operativos, lo que redujo de forma significativa el poder de compra de los productores.
A este contexto se suma la incertidumbre climática: las lluvias recientes complicaron la operatividad de muchos tambos, con exceso de barro y dificultades para avanzar con tareas clave como la siembra.
Desde el sector advierten sobre un escenario crítico, marcado por el desfinanciamiento, el atraso en los ingresos y el riesgo de cierre tanto de tambos como de industrias lácteas. También crece la adopción de sistemas como “Dairy on the Beef”, que podrían derivar en una menor cantidad de vacas lecheras en el mediano plazo.
En este contexto, la eficiencia productiva y una gestión cada vez más ajustada se vuelven factores determinantes para la continuidad de la actividad.
Fuente: Aireagro