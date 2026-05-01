Feria del Libro 2026: cómo conseguir libros a $10.000

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, un stand logró captar la atención del público y convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición. Se trata del espacio de la Editorial Dickens, que se volvió furor por ofrecer libros a precios inusualmente bajos, con ejemplares que parten desde los $6.000 y, en muchos casos, no superan los $10.000.

Ubicado en el Pabellón Verde del predio de La Rural, el stand rápidamente ganó popularidad entre los visitantes, que buscan opciones accesibles para ampliar sus bibliotecas en un contexto económico desafiante. La propuesta incluye una amplia variedad de géneros, desde narrativa y poesía hasta títulos juveniles y de no ficción.

Uno de los principales atractivos son las promociones por volumen. Entre las ofertas más destacadas se encuentran combinaciones como dos libros por $10.000 o tres ejemplares por $20.000 o $25.000, lo que permite reducir aún más el costo por unidad.

Según explicaron desde la editorial, los precios se deben a que muchos de los libros provienen de saldos de ediciones anteriores o excedentes de imprenta. A pesar de esto, se trata de ejemplares nuevos y en buen estado, lo que explica el fuerte interés del público y la alta rotación de stock.

La demanda es tan elevada que desde el stand recomiendan a los visitantes acercarse temprano para encontrar mayor variedad de títulos disponibles. Además, la editorial replicó las promociones en su tienda online, lo que permite acceder a los descuentos desde cualquier punto del país, con opción de retiro sin costo en la Ciudad de Buenos Aires.

La feria, considerada uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispanohablante, se extiende hasta el 11 de mayo y reúne a miles de visitantes, editoriales y autores en un espacio que combina literatura, actividades culturales y oportunidades de compra.

En este contexto, el stand de Editorial Dickens se consolidó como una parada obligada para quienes buscan libros a precios accesibles, demostrando que la lectura puede estar al alcance de todos sin necesidad de realizar grandes gastos.