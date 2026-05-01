Podrían reducir las frecuencias de los trenes en el AMBA: cuándo sería

La posibilidad de una baja en las frecuencias de trenes volvió a encender señales de preocupación entre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). El gremio de maquinistas La Fraternidad advirtió que podrían aplicarse recortes en distintos ramales debido a problemas estructurales y operativos.

Aunque desde el Gobierno nacional descartaron, por ahora, cambios confirmados en los cronogramas, el gremio sostuvo que la reducción podría ocurrir a partir de la segunda quincena de mayo, y alcanzar hasta 18 servicios diarios en algunas líneas, lo que impactaría directamente en miles de pasajeros.

Entre los trayectos que podrían verse afectados figuran las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, todas con alta demanda en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicaron, el deterioro del sistema ferroviario se arrastra desde hace años y ya se refleja en una caída cercana al 33% en la cantidad de servicios.

Desde el sector sindical enumeraron una serie de dificultades que condicionan el funcionamiento cotidiano: falta de material rodante, escasez de repuestos, reducción de personal sin reemplazo y un marcado deterioro en las vías y sistemas de señalamiento. A esto se suman fallas recurrentes y problemas de mantenimiento que afectan la regularidad.

Qué ocurre con los trenes de carga

En paralelo, señalaron que los trenes de carga circulan a velocidades reducidas y que los incidentes operativos se repiten con frecuencia, lo que incrementa la incertidumbre sobre la prestación del servicio.

Pese a estas advertencias, fuentes oficiales negaron modificaciones en las frecuencias previstas y desde Trenes Argentinos no hubo anuncios formales. Sin embargo, en los últimos días se registraron demoras y cancelaciones en varias líneas, especialmente en los servicios Roca, San Martín y Belgrano Sur.

El planteo del gremio también alcanza a los trenes de larga distancia, varios de los cuales continúan suspendidos o funcionando con limitaciones, como los recorridos a Mendoza, Tucumán, Córdoba, Rosario, Pehuajó y Pinamar.

En este contexto, La Fraternidad volvió a cuestionar la denominada “emergencia ferroviaria” dispuesta por el Gobierno, al considerar que las inversiones prometidas aún no se reflejan en mejoras concretas. Advierten que, de no revertirse la situación, el sistema podría enfrentar mayores complicaciones en los próximos meses.