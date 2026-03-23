"No dudé": el impactante relato del policía que salvó a un nene de 3 años de un tren

El cabo Pablo Luna intervino segundos antes del paso de un tren de carga y logró sacar al nene, que había quedado inmóvil sobre las vías del tren.

El efectivo relató el momento del rescate y contó que la madre del nene le agradeció el acto.

Un cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba evitó una tragedia al rescatar a un nene de 3 años que había quedado paralizado sobre las vías, justo antes del paso de un tren de carga. El episodio ocurrió este lunes, cerca de las 11:30, en un sector urbano donde las viviendas están ubicadas a pocos metros de las vías del tren.

El hecho se produjo mientras efectivos policiales realizaban un operativo de custodia en la zona. Según explicó el cabo Pablo Luna, la tarea consiste en acompañar el paso del tren desde los costados de las vías para evitar hechos de vandalismo o maniobras que puedan poner en riesgo la circulación.

El relato del policía que salvó a un nene en Córdoba “Es una custodia que se le hace al tren, en los costados de las vías, para que no tiren escombros o intenten frenar la formación”, detalló el policía sobre el trabajo que llevaba adelante al momento del episodio. Todo cambió cuando Luna escuchó bocinazos repetidos. Esa señal de alerta lo obligó a girar de inmediato y observar qué estaba ocurriendo. En ese instante vio al nene de 3 años detenido sobre las vías, sin reaccionar, justo cuando se acercaba la formación de carga.

Niño salvado en Córdoba “Cuando escuché los bocinazos, me di cuenta de que el nene estaba en las vías”, relató. Con su intervención evitó una tragedia y quedó registrada en un video que luego tomó amplia difusión. "No dudé", agregó.

Tras el rescate, el cabo se encontró con la madre del pequeño y contó: “Me felicitó y me agradeció mucho”, señaló durante una entrevista en Mediodía Noticias, quien contó qué pasó por su cabeza en esos segundos de repentización donde salvó al nene de 3 años: "tengo un hijo de 13 años”.