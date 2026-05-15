Terror en Recoleta: denuncian a un "asesino serial" de gatos que mató a 16 mascotas

En el barrio porteño de Recoleta, un escabroso caso tiene conmocionados a los vecinos. Un joven de 27 años fue denunciado por torturar y matar gatos que obtenía mediante adopciones y tránsitos gestionados con rescatistas independientes. La causa ya registra al menos 16 casos constatados.

La presentación judicial fue realizada el 4 de marzo por el abogado Alexis Barrocco, quien aseguró que el acusado se contactaba con proteccionistas y rescatistas haciéndose pasar por amante de los animales.

De acuerdo con la denuncia, el hombre solicitaba gatos “en adopción o tránsito”, principalmente cachorros y madres con crías.

“Hasta el momento son 16 los gatos fallecidos constatados”, sostuvo Barrocco en diálogo con TN. Según explicó el letrado, el sospechoso “tenía todo un modus operandi” y apuntaba especialmente a mujeres rescatistas para generar confianza.

La querella sostiene que el acusado organizaba horarios distintos para recibir a cada animal y evitar que las rescatistas se cruzaran entre sí. “Citaba a una persona a las 15 y a otra a las 22. Horas después, los animales ya estaban muertos”, afirmó el abogado.

La investigación busca determinar cuántos casos más podrían estar vinculados al mismo patrón.

El asesino serial de gatos de Recoleta Facebook | Daiana Gabriela

El caso de Charly

Uno de los episodios denunciados ocurrió el 16 de enero y tiene como víctima a “Charly”, un gato de nueve meses. Según el relato judicial, el acusado había conocido a una mujer en una iglesia de Recoleta y posteriormente fue contratado como niñero de su hijo.

De acuerdo con la denuncia, mientras la madre estaba ausente, el hombre habría atacado brutalmente al animal. “Lo torturó, lo golpeó, lo metió en una bolsa y terminó falleciendo con un cuadro de asfixia”, denunció el abogado.

La querella también afirmó que el hijo de la mujer intentó intervenir durante el episodio y que habría sido amenazado físicamente.

Otros animales mencionados en la causa

Tras el caso de Charly comenzaron a aparecer nuevas denuncias. Entre los animales mencionados en el expediente figuran:

Rubio

Betún

Salvadora

Una gata madre junto a cinco bebés

Según las acusaciones, muchos de los animales eran cachorros o recién nacidos.

Quién es el acusado

El denunciado fue identificado como Adriel S. C. O., de 27 años. Según el abogado de las víctimas, este asesino serial es oriundo de la provincia de Santa Cruz, estudió para chef y actualmente se encuentra desempleado.

La querella adelantó que solicitará nuevas medidas judiciales y buscará avanzar con un pedido de detención.

Convocan a una marcha en el Obelisco

Además de las denuncias judiciales, organizaciones y rescatistas convocaron a una movilización para reclamar justicia y penas más duras contra el maltrato animal. La marcha fue convocada para este sábado 16 de mayo a las 18 en el Obelisco.

Según difundieron en redes sociales, el objetivo será visibilizar el caso y reclamar mayores sanciones frente a situaciones de crueldad animal.