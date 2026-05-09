El Solar Shopping y Recoleta Urban Mall se suman a la primera Edición de Shopping Fest

Entre el 9 y el 10 de mayo se realizará la primera edición de Shopping Fest, El Solar Shopping y Recoleta Urban Mall , centros comerciales de Fortín Maure S.A., están listos para ofrecer descuentos, activaciones y experiencias especiales para sus visitantes.

Quienes visiten El Solar Shopping y Recoleta Urban Mal este sábado y domingo podrán disfrutar del “Festival de descuentos ” en locales adheridos, con hasta un 30% de ahorro sin tope de reintegro . Por otro lado, en ambos shoppings encontrarán beneficios especiales pagando a través de MODO (20% de reintegro ) con tarjetas de bancos adheridos.

Los clientes ICBC accederán a un 30% de ahorro en compras con un tope de reintegro de $ 40.000 y hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas ICBC y YOY

Quienes visiten El Solar Shopping y Recoleta Urban Mal este sábado y domingo podrán disfrutar del “Festival de descuentos”.

En El Solar Shopping , los socios SOY Shopping podrán acceder a regalos exclusivos de Natura Cosméticos presentando sus facturas de $150.000 o más en el stand del programa.

“Desde Fortín Maure consideramos que los shoppings deben ser espacios con una Dimensión Social, de reunión y encuentro, y eso solo se logra viviendo las cosas en persona”, afirma Pablo Peralta Ramos, Gerente General de Fortín Maure. “Shopping Fest es una iniciativa que expresa ese espíritu, y por eso estamos muy felices de poder sumarnos a ella”, agrega.

Comenzando a vivir la pasión por la Selección, El Solar y Recoleta Urban Mall complementarán las promociones y beneficios con actividades con temática del Mundial para los más chicos de 16 a 19 horas.