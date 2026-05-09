Feria del Libro: España será el invitado de honor en 2027

Este viernes se realizó la ceremonia de traspaso del País Invitado de Honor de la Feria internacional del Libro de Buenos Aires.

Este viernes se realizó la ceremonia de traspaso del País Invitado de Honor de la Feria internacional del Libro de Buenos Aires. En ella estuvieron presentes figuras relevantes de la cultura de Perú -país visitante de este año-, y también de España, el cual formará parte del evento en 2027.

De esta forma, en la edición 51, España traerá sus autores, sus editoriales, su diversidad cultural -con el castellano, el catalán, el euskera, el gallego- y la energía de un sector que lleva más de una década creciendo sin parar.

"Buenos Aires les abrió sus puertas": las emotivas palabras en la ceremonia de traspaso La ceremonia se inició con el discurso del Embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano Burgos, quién remarcó la vasta programación que tuvo el stand de su país y agradeció la participación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Continuó el Presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quien expresó: “España y Argentina se leen mutuamente desde siempre. Cuando los intelectuales españoles tuvieron que exiliarse, Buenos Aires les abrió las puertas: acá fundaron editoriales, acá publicaron, acá encontraron lectores. Y cuando la dictadura argentina obligó a sus escritores a partir, fue España la que los recibió. Hubo libros y autores que cruzaron el océano en ambas direcciones —siempre como lo más valioso del equipaje. Esa historia de hospitalidad mutua es la que nos une más profundamente que cualquier acuerdo comercial”.

Por parte del país ibérico, Jordi Martí Grau, Secretario de Estado de Cultura de España, brindó un discurso donde destacó la intención de fortalecer los vínculos entre ambos países con la idea de compartir lazos amistosos, como los que han trazado los escritores que han buscado hogar en ambos territorios durante décadas. También participó el Embajador de España en Argentina, Joaquín de Aristegui.