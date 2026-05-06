Feria del Libro: conocé a los ganadores del Premio Literario FEL a la narrativa contemporánea

El Premio Literario de la Fundación El Libro Edición 2026 ya tiene a sus ganadores y vuelve a posicionarse como un espacio clave para la narrativa contemporánea. El anuncio se realizó en Buenos Aires y la ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo a las 17:30 en la Sala Ernesto Sabato del Pabellón Azul durante la Feria del Libro .

El jurado, integrado por las escritoras y escritores Agustina Bazterrica, Enzo Materia y Ricardo Romero, resolvió por unanimidad distinguir tres obras que exploran distintos registros de la literatura actual, con miradas que van desde lo íntimo hasta lo inquietante.

Según destacó el jurado, se trata de “un gótico suburbano” donde aparecen “grandes estacionamientos, fábricas abandonadas y supermercados llenos de ecos”, en una geografía que “parece anular la posibilidad de huida o redención”.

El primer premio fue para “El surco y el peso”, firmado bajo el seudónimo Max y cuyo autor es Juan Vitulli, oriundo de Rosario y radicado en Estados Unidos. La obra propone un universo atravesado por paisajes desolados y una atmósfera opresiva.

El segundo premio recayó en “Los nudos”, presentado bajo el seudónimo Prima Guada, de Valentín Cacault, de Buenos Aires. El libro se centra en escenas familiares donde lo cotidiano se ve atravesado por tensiones emocionales.

Los evaluadores remarcaron que los relatos construyen “personajes frágiles y verosímiles” y que cada historia plantea “una encrucijada emocional que incomoda y deja huella”, con un sólido manejo del diálogo y los climas narrativos.

ganadores al premio de narrativa contemporánea

El tercer premio fue para “A distinto de A”, de Ercilia Aitala, de Olavarría. La obra se caracteriza por una escritura que rompe la lógica y vuelve inquietante lo cotidiano.

En este caso, el jurado subrayó una prosa “precisa y perturbadora”, donde “el lenguaje aparece como un territorio en crisis”, y donde identidad y percepción se tensionan hasta el límite.

Cabe destacar que Vitulli, autor del libro ganador, nació en 1975 en Rosario, estudió Letras en la Universidad Nacional de Rosario y desde 2007 reside en South Bend, Indiana, donde es profesor en la Universidad de Notre Dame. Su obra ya incluye títulos recientes como Inferiores y De Natando y Otras Criaturas de la Costa.

Con esta nueva edición, el Premio Literario FEL reafirma su lugar como plataforma para visibilizar voces diversas de la literatura actual, destacando propuestas que dialogan con los desafíos y tensiones del presente.