Cristina Kirchner sorprendió en la Feria del Libro con un mensaje grabado desde San José 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente este fin de semana en la Feria del Libro a través de un mensaje grabado que se reprodujo durante la presentación de "El Balcón ilustrado", la obra del dibujante Tomi Muller dedicada al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la titular del PJ cumple la condena de prisión dictada por la Justicia.

El libro reúne ilustraciones sobre ese balcón, que desde el inicio de la condena se transformó en punto de encuentro y referencia política para sus seguidores. En su mensaje, la exmandataria habló del libro como un retrato que excede lo individual.

"El libro es una verdadera maravilla que refleja este momento especial que no es mi vida personal sino de la vida política de todos. Pudo captar lo que significa ese balcón para tantísima gente ", expresó.

La titular del Partido Justicialista nacional también tuvo palabras para el autor: "Quería agradecerte porque además de arte y convicción, creo que hay pasión, cariño y amor en lo que dibujaste. Yo lo siento de esa manera".

La presentación se hizo en la Sala Tulio Halperín Donghi, que quedó colmada para la ocasión. El panel estuvo integrado por el periodista Víctor Hugo Morales, el dibujante Tute, la cantante Dolores Solá y el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés, que ofició de moderador.

Entre el público se ubicaron dirigentes y figuras cercanas al kirchnerismo como Oscar Parrilli, el abogado Gregorio Dalbón, Liliana Mazure, Carolina Gaillard y Pipa Cédola, entre otros.

Valdés y un dardo interno al peronismo

Valdés abrió el panel con una definición sobre el libro: lo llamó "un acto de amor y de reparación" y "un acto de justicia". Pero rápidamente movió el eje hacia la interna peronista.

Sin nombrarlos, el diputado apuntó contra los organizadores del acto del Peronismo Federal del 1 de Mayo en Parque Norte —en alusión a referentes como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos—, a quienes cuestionó por impulsar la construcción de un peronismo "moderado" en un encuentro en el que, según su lectura, ni siquiera se mencionó a Cristina Kirchner ni la situación judicial que atraviesa.

"Me pusieron de moderador, pero lo último que quiero ser es moderado, para moderación están los otros que arman actos pero no quieren nombrar las cosas por su nombre", lanzó.

Víctor Hugo Morales y la crítica a la "tobillera"

El periodista Víctor Hugo Morales fue uno de los oradores más duros con el contexto político que rodea la condena. Definió a obras como la de Muller como "una pequeña revancha artística para tanto oprobio" y enfocó parte de su intervención en el dispositivo electrónico que la expresidenta debe usar.

"La tobillera es un hecho gratuitamente humillante, porque no les alcanza con nada. Necesitan nombrarla todos los días en diarios, medios y títulos", afirmó. Luego sumó una comparación con el caso del exvocero presidencial Manuel Adorni: "Cuando tienen que hablar de corruptos como Adorni sólo lo pueden hacer comparando de alguna manera con el kirchnerismo. Esta corrupción que vemos hoy no necesita de jueces. Esa tobillera, esa humillación, no es solo contra Cristina, sino contra todos".

Cerró su intervención con una imagen: "Hay balcones en todo el mundo, pero ahora el balcón más importante del mundo está en San José 1111 a donde tenemos que ir y decir 'señora la queremos'".