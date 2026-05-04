Karina Milei desembarcó en la Cámara de Diputados para alinear a La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia se reunió con Martín Menem y Gabriel Bornoroni en la Cámara baja. El encuentro apuntó a blindar el bloque oficialista y coordinar el tratamiento de proyectos clave en un escenario de alta tensión.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó este lunes a la Cámara de Diputados para encabezar una reunión con los principales referentes del bloque de La Libertad Avanza. La visita de la hermana del jefe de Estado al Congreso marca un movimiento de coordinación política en plena puja por el tratamiento de varios proyectos clave.

Según trascendió desde fuentes parlamentarias, la mesa de trabajo está integrada por figuras de peso dentro del esquema oficialista en la Cámara baja. Allí se encuentran el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, además de otros legisladores del espacio.

No se difundió un temario oficial del encuentro, pero la lectura más extendida en los pasillos del Congreso es que la reunión apunta a ordenar la agenda parlamentaria que el oficialismo planea empujar en las próximas semanas.

Qué proyectos espera mover el oficialismo en Diputados En la Cámara baja, La Libertad Avanza tiene varios frentes abiertos. Uno de los más avanzados es la llamada ley Hojarasca, que ya cuenta con dictamen de comisión y está lista para llegar al recinto. Se trata de una iniciativa que busca derogar normativas consideradas obsoletas o redundantes, en línea con el discurso desregulador del Gobierno.

A esa prioridad se suman otros dos temas en carpeta: la ley de Financiamiento Universitario, un asunto sensible que viene generando tensión con el sector educativo y la oposición; y la ratificación del acuerdo vinculado al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una herramienta internacional que regula la presentación de solicitudes de patentes en distintos países.