Patricia Bullrich se reunió con el alcalde de Santiago de Chile y piensa en el 2027

La precandidata presidencial Patricia Bullrich destacó el modelo de gestión de Santiago de Chile y sus ejes de orden y seguridad.

La senadora nacional Patricia Bullrich mantuvo un encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes. En su publicación, la legisladora destacó la sintonía con su par chileno en torno a tres ejes: el orden, la seguridad y la eficiencia en la gestión.

"Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial y progresar de verdad", escribió la senadora.

El planteo se alinea con el discurso que Bullrich y las intensiones de aspirar a una eventual candidatura como jefa de Gobierno porteño. Para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Santiago "es un ejemplo de una ciudad que crece" y señaló: "Ese es el camino".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2051337518960795786&partner=&hide_thread=false Muy buen encuentro con el Alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece.



Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el… pic.twitter.com/mT7D4WP0MX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2026

Quién es Mario Desbordes Mario Desbordes asumió como alcalde de Santiago de Chile a fines de 2024, tras imponerse en las elecciones municipales. Viene de Renovación Nacional, una fuerza de centroderecha chilena, y antes de llegar a la jefatura comunal de la capital había sido diputado y ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera.