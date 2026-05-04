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Patricia Bullrich se reunió con el alcalde de Santiago de Chile y piensa en el 2027

La precandidata presidencial Patricia Bullrich destacó el modelo de gestión de Santiago de Chile y sus ejes de orden y seguridad.

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Patricia Bullrich junto al alcalde de Santiago de Chile.&nbsp;

Patricia Bullrich junto al alcalde de Santiago de Chile. 

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La senadora nacional Patricia Bullrich mantuvo un encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes. En su publicación, la legisladora destacó la sintonía con su par chileno en torno a tres ejes: el orden, la seguridad y la eficiencia en la gestión.

"Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial y progresar de verdad", escribió la senadora.

El planteo se alinea con el discurso que Bullrich y las intensiones de aspirar a una eventual candidatura como jefa de Gobierno porteño. Para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Santiago "es un ejemplo de una ciudad que crece" y señaló: "Ese es el camino".

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Quién es Mario Desbordes

Mario Desbordes asumió como alcalde de Santiago de Chile a fines de 2024, tras imponerse en las elecciones municipales. Viene de Renovación Nacional, una fuerza de centroderecha chilena, y antes de llegar a la jefatura comunal de la capital había sido diputado y ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Su gestión al frente de Santiago se enfocó desde el inicio en temas de seguridad urbana, ordenamiento del espacio público y combate al comercio ilegal en la vía pública, ejes que coinciden con varias de las banderas que Bullrich impulsó durante su paso por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

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