UNCuyo: se resolvió el conflicto por los nombres de las agrupaciones

Finalmente se resolvió el conflicto por el uso del nombre "UNCuyo" y se firmó un acta camino a las elecciones.

El espacio Trayectoria y Renovación, que encabeza la fórmula integrada por Ismael Farrando y Jimena Estrella, realizó una presentación la Junta Electoral General de la UNCuyo cuestionando el uso del nombre de la alta casa de estudio en las agrupaciones que se presentaron a las elecciones. El oficialismo aceptó llamarse SumarUniversidad y no SumarUncuyo, aunque no comparte los criterios jurídicos.

Desde el espacio que lideran Gabriel Fidel como candidato a rector y María Flavia Filippini como vice aseguraron :"Decidimos llamarnos Sumar Universidad en lugar de Sumar UNCuyo porque, si bien estamos convencidos de que el derecho estaba plenamente de nuestro lado, creemos que en este momento tan delicado que atraviesa la universidad pública argentina no le hace bien a la Universidad Nacional de Cuyo quedar atrapada en discusiones menores. Este tipo de planteos, que se resuelven rápidamente en ámbitos institucionales como la Junta Electoral, no merecen tanta atención pública. Lo que esta campaña necesita discutir de cara a la sociedad y a su comunidad son propuestas de universidad, modelos de gestión e ideas concretas para mejorar la vida de la comunidad universitaria. Los claustros esperan de nosotros responsabilidad, altura y una discusión puesta en los verdaderos problemas de la Universidad", aseguró a MDZ el apoderado de Sumar, Juan Pablo Cebrelli.

El nombre de la UNCuyo Ferrando y Estrella señalaron en su presentación que "la identidad “Universidad Nacional de Cuyo” y su sigla “UNCuyo” forman parte del patrimonio institucional y se encuentran reguladas por normativa específica. Su utilización en el ámbito electoral no constituye una referencia neutra, sino un elemento que puede inducir a confusión y afectar la equidad del proceso".

Remarcan, además, que "la Junta Electoral tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones de igualdad entre todas las listas, evitando situaciones que puedan alterar la transparencia del proceso democrático. Esta iniciativa se inscribe en un principio fundamental: la sigla UNCuyo es un bien público y su identidad no puede ser apropiada ni utilizada de manera que genere confusión o ventajas indebidas.

"No fue una impugnación, sino una alerta de buenos oficios y la Junta le hizo lugar", contó a este medio, Farrando tras conocerse la resolución luego de su presentación.