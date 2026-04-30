UNCuyo: la propuesta de García para los docentes, alumnos y el Damsu

La única mujer candidata a rectora de la UNCuyo este año es Adriana García . Junto a Ana Sisti, la actual decana de la Facultad de Educación, forman parte de la dupla por Encuentro Plural, un nombre que ponderan, que no se lo pusieron por casualiad y para el que tienen una explicación. Ambas tienen un largo recorrido académico y una mirada distinta de la Universidad por lo que forman parte de la oposición que disputará las elecciones del próximo 9 de junio. Proponen cambios para los docentes, los alumnos y el DAMSU.

En diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, García dejó varios lineamientos sobre su visión sobre la universidad y por qué, como hace cuatro años, vuelve a presentarse.

"Fui candidata en el año 2022.Fue un proceso electoral muy intenso, pero con un resultado que a mí de alguna manera me obliga, me implica potencialmente. En el año 22, en ese proceso electoral ninguno de los dos espacios, el protagonizado por Esther y el que yo protagonizaba, conseguíamos el 51% de los votos, que es lo que se necesita para ganar en primera vuelta. Por lo tanto, indudablemente debíamos ir a un balotaje. ¿Qué pasó? La Junta Electoral decidió no contar los votos en blanco. Al no contar los votos en blanco, el oficialismo, por llamarlo así, llegó al 51% y nosotros al 49,3%", sostuvo García.

-No, se resolvió en el momento. Porque, es de sentido común. El voto en blanco también dice algo. Es una persona que ha dicho, no participo, no me gusta ninguna de estas dos, estoy manifestando mi contrariedad. No era un voto nulo. Esto nos llevó, en determinado momento, a decir, tenemos que seguir peleando por la legitimidad, porque lo que en realidad, lo que estábamos pidiendo era el balotaje. No es que decíamos que hemos ganado, era que era necesario el balotaje.

-¿Fueron a la Justicia?

-Fuimos a la justicia federal, a tribunales federales, pero empezamos a ver que esto implicaba una intervención en la universidad y también implicaba la intervención a las distintas unidades académicas y no seguimos adelante con el reclamo.

-¿Tiene que ver que se vuelva a presentar con lo que pasó hace cuatro años?

-Una de las razones por las cuales otra vez estamos en este en este acto político democrático es precisamente, personalmente, porque tengo un compromiso político y porque quiero la calidad académica y democrática para nuestra institución. Y Ana Sisti, que fue realmente un encuentro, porque cuando fui secretaria académica de la universidad, Ana Sisti era la secretaria académica de la Facultad de Educación. Es más, muchos de los candidatos y candidatas y de los actuales decanos y decanas compartieron conmigo momentos de gestión muy importantes.

adriana garcía Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los asuntos que pondera en la carrera electoral para la UNCuyo

-"El tema del territorio es uno de los temas que me preocupa ¿Qué ha pasado con los procesos de territorialización de la universidad? Pensemos hoy en nuestros estudiantes. Porque yo podría hablar ahora acá de la ley de financiamiento universitario, que en realidad es de desfinanciamiento, que implica a los docentes, que implica a un salario docente. Un jefe de trabajos prácticos, que no es que solamente corrige, es un jefe de trabajos prácticos, es un docente que hace investigación, que hace vinculación, docencia, y si tiene una categoría simple cobra 200.000 pesos. Si tiene una semi-exclusiva puede llegar a cobrar entre 300.000 y 500.000 pesos, pero ese docente es un ciudadano mendocino que tiene familia. Entonces a eso súmele la situación de los estudiantes, que tienen que venir al campus porque el 91% de los estudiantes está en el campus". expresó.

¿Qué pasa con los que están en el territorio y no pueden llegar? Entonces, ¿cómo se piensa la universidad nacional, pública, gratuita, de calidad, inclusiva, laica? ¿Cómo se piensa en este contexto? Y en un contexto, yo ya no hablo porque seguramente habrán escuchado lo que significa la inversión o el financiamiento universitario. El punto más alto lo encontramos en el año 2015, que tuvimos un récord de inversión del 0,85%.Ese porcentaje fue bajando. En el 2024 llegamos al 0,58 y se está proyectando un 0,51. Quiere decir que estamos llegando a niveles de principio de siglo", lanza.

-Más allá de financiamiento, ¿qué necesita la Universidad?

La máxima autoridad de una universidad es la asamblea universitaria, ni siquiera el consejo superior. Y en cada una de las unidades académicas hay consejos directivos y tienen representantes los graduados también. Por eso creo que la universidad, en una próxima gestión, debe apostar a poner en la mesa del consejo superior a un consejo social, porque indudablemente te dicen hay que trabajar con los privados, siempre hablaba lo que ahora llaman la triple hélice, que es universidad, empresa, gobierno.

Indudablemente, porque esas empresas van a absorber a nuestros estudiantes. O sea, la universidad produce conocimiento. El empresario lo transforma y el Estado ayuda con los incentivos. Ahora, no puede ser moneda de decir, nos desfinancia el Estado, por lo tanto tenemos que pedir ayuda, socorro.

-¿Cómo ve la situación del Damsu?

-Ya en el año 22 proponía, y es más, está el proyecto de tener un sistema integrado de salud en la Universidad Nacional de Cuyo. El hospital, el vacunatorio, Ciencias Médicas, Odontología.

Pero el tema del DAMSU está íntimamente relacionado con los salarios docentes. Entonces, les estoy diciendo, un jefe de trabajo práctico simple cobra entre 200 mil y 300 mil pesos. ¿Cuánto aporta para el Damsu?

El Damsu como organismo descentralizado siempre tuvo un directorio y ese directorio depende, por supuesto, de una directora que es un rector o una rectora por una persona de su confianza, pero a su vez se integra por un proceso democrático con otros que dan cuenta de la dirección que va a tener el Damsu. ¿Se perdió dirección? ¿Se perdió? Entonces, hoy por hoy necesitamos urgentemente, y se está en ese proceso, lo que pasa es que no se toman las medidas de alguna manera definitorias.Eso va ligado a las gestiones en las unidades académicas y en los concursos docentes que se realizan porque si la mayoría es interino, son menores los salarios que financian el DAMSU.