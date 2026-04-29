UNCuyo: cuatro fórmulas para el rectorado en un día clave

Llegó el día esperado: hasta las 23.59 de este miércoles 29 es el cierre de listas para las elecciones del 9 de junio de la UNCuyo . Para competir por el rectorado , se anotarán cuatro fórmulas. En gran parte de las facultades también hay competencia para los decanatos.

Luego de que el oficialismo llegara a un acuerdo, quedó firme la dupla compuesta por Gabriel Fidel como candidato a rector y María Flavia Filippini como postulante a vice. Además, se presentan por la oposición Ismael Farrando y Jimena Estrella; Adriana García y Ana Sisti y Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

Después de arduas negociaciones, finalmente la actual rectora Esther Sánchez quien quería ir por la reelección declinó su candidatura, como contó MDZ. Iba a ir acompañada por Roberto Miatello, decano de Ciencias Médicas. Por lo tanto, con el respaldo de la agrupación estudiantil Franja Morada y un gran sector de docentes, quedó firme como postulante al rectorado Gabriel Fidel, actual vicerrector y como vice, la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

En ese sentido durante la mañana de hoy, el equipo del rectorado informó: "La rectora Esther Sánchez acordó la unidad que garantice la continuidad de su proyecto para los próximos cuatro años. Del mismo modo lo hizo su compañero de fórmula, Roberto Miatello. Se trata de una decisión que garantice la continuidad de las líneas centrales de su gestión como rectora. Es un proyecto que, a pesar del contexto de profundas restricciones presupuestarias y ataques políticos hacia la universidad pública, logró una transformación académica que se planteó en 2022 como indispensable para adecuar la oferta formativa de la universidad a nuevas demandas sociales y sujetos de aprendizaje".

Gabriel Fidel Gabriel Fidel y María Flavia Filippini son candidatos a rector y vice por la UNCuyo. Apuntan a hacer un acuerdo. Julieta Caballero -MDZ

Por la oposición, hay tres duplas. Hay una que es más cercana al oficialismo, pero le puede quitar votos. Vienen del radicalismo, pero pueden captar un sufragio más conservador. Están compuesta por Ismael Farrando, exdecano de Derecho y Jimena Estrella, actual funcionaria del departamento de Las Heras. Ambos fueron parte de la gestión de Daniel Pizzi, cuando existía lo que se conoció como Interclaustro.

farrando y estrella 3

Más cercanos al peronismo, se encuentra la dupla que encarnan Adriana García y Ana Sisti. García, quien fue decana de Filosofía y Letras, quedó al borde del balotaje en la elección del 2022, es decir en la elección pasada. Sisti, es decana de la Facultad de Educación.

Adriana García Ana Sisti

También se presentan Javier Ozollo y Fernanda Bernabé. Ambos son profesores en Ciencias Políticas. Ozollo es cercano al peronismo mientras que Bernabé también trabaja en la Universidad Champagnat, referenciada con dirigentes del PJ.

Ozollo Bernabé

El cierre de listas en las facultades

Por estas horas, están terminando de decidir quiénes se presentarán para competir para ser decanos de las distintas facultades.

En Ciencias Aplicadas a la Industria, donde fue la gran pelea hace cuatro años con tres fórmulas en puja, ahora hay una confirmado y podría haber una segunda. Habría una lista única, conformada por Ángel Augusto Roggiero como candidato a decano y Mónica Alejandra Morant. Se trata de las actuales autoridades que irán por la reelección. Sin embargo, podría surgir un segundo listado.

En Ciencias Agrarias, cuya decana es Filippini - compañera de fórmula de Fidel- el candidato sería el actual secretario económico financiero, David Martín.

En Ciencias Exactas y Naturales, habría una ruptura entre decana y vice. La actual decana Julieta Aranibar, cercana al kirchnerismo, se presentaría por un lado, mientras que la vice, que está más ligada a lo que se conoció hasta ahora como Interclaustro, iría por otro. Se llama Florencia Tarabelli y corre con ventaja.

En Derecho hay lista única. Va como candidata Sivina Furlotti, camarista civil que está por jubilarse, quien tiene mucho respaldo.

En Educación, hay una lista de unidad, por la que se postulan la actual secretaria académica Gabriela Griffouliere- filoradical- y el secretario de Investigación y Posgrado, Aldo Altamirano.

En Filosofía y Letras, irán para la reelección las actuales autoridades: Gustavo Zonana y Viviana Ceverino. Tienen amplio apoyo. Podría haber una segunda lista que representa a la derecha pero no es seguro que llegarían a hacerlo.

En Artes y Diseño, al menos hasta ahora, se presentarían por la reelección Laura Braconi y Silvina Maddio y no habría otro listado que le compita hasta esta hora.

En Ciencias Políticas, hay dos listas. Uno encabezado por Fabio Erreguerena y Fernanda Beigel que se llama Encuentro por la Universidad Pública y otro que representa a la actual gestión que está formada por una alianza entre radicales y peronistas. Sería representado por José Jofré y la actual vicedecana Mariana Castiglia.

En Medicina, hay competencia real: por un lado la fórmula integrada por Susana Salomón y Fabián Díaz y por otro Minú Gorra y Gonzalo Nalda. Salomón es una docente con mucha experiencia en la facultad. Díaz es pediatra. Gorra y Naldo tienen el mix entre la academia y la gestión.

En Odontología la actual vice Adriana Marra, va por un lado y Fernanda Navarro, quien ha ocupado cargos en la universidad por otro.

En Ciencias Económicas el actual decano, Miguel Gonzalez Gaviola - que sonaba como candidato a rector va por la reelección. Además, podría haber un candidato libertario apoyado por el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano.