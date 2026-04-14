UNCuyo: la pelea por las facultades y la reunión clave del peronismo

El 29 de abril cierran las listas. El oficialismo va con dos: por un lado, la actual rectora junto al decano de Medicina, Roberto Miatello y por otro, Fidel junto a la decana de Ciencias Agrarias María Flavia Filippini quien lo acompaña en la dupla. Hay quienes creen que la negociación no está cerrada y que antes de la fecha en la que venza el plazo, se podría llegar a una lista de unidad.

Rápidos de reflejos, los candidatos cercanos al peronismo -pero que también integran independientes y otras agrupaciones - se reunirán el jueves de la semana que viene para ver si es posible avanzar en una lista de unidad ante la división del oficialismo que está integrado principalmente por radicales. Por ahora no parece posible.

En Ciencias Aplicadas a la Industria, donde fue la gran pelea hace cuatro años con tres fórmulas en puja, ahora está todo ordenado. Habrá una lista única, conformada por Ángel Augusto Roggiero como candidato a rector y Mónica Alejandra Morant. Se trata de las actuales autoridades que irán por la reelección.

En Ciencias Exactas y Naturales, habría una ruptura entre decana y vice. La actual decana Julieta Aranibar, cercana al kirchnerismo, se presentaría por un lado, mientras que la vice, que está más ligada a lo que se conoció hasta ahora como Interclaustro, iría por otro. Se llama Florencia Tarabelli y corre con ventaja.

En Derecho, por ahora hay dos candidatas. Sivina Furlotti, camarista civil que está por jubilarse, quien tiene mucho respaldo. Por otro, Josefina Tavanno. Son casi del mismo espacio. La primera tiene apoyos de la Franja Morada y sectores del peronismo,entre otros.

En Educación, hay una lista de unidad, por la que se postulan la actual secretaria académica Gabriela Griffouliere- filoradical- y el secretario de Investigación y Posgrado Aldo Altamirano. La rareza, si se quiere, es que la decana actual, Ana Sisti, iría como compañera de fórmula al menos por ahora de Adriana García, por el rectorado.

Lo que le reclaman algunos sectores que con el grupo de García y Toti Cuello, que son de Filosofía, la facultad de Educación dio una gran pelea en 2016 cuando se sacó parte de su nombre - se llamaba Elemental y Especial, y en la otra casa de estudios consideraban que se prestaba a confusión porque Ciencias de la Educación se cursa en Filo. Ahora, Sisti que era del grupo de Educación estaría dispuesta a sumarse al otro grupo con su postulación a vice de García.

Hablando de Filosofía y Letras, irán por la reelección las actuales autoridades: Gustavo Zonana y Viviana Ceverino. Tienen amplio apoyo. Podría haber una segunda lista que representa a la derecha.

En Artes y Diseño, al menos hasta ahora, se presentarían por la reelección Laura Braconi y Silvina Maddio y no habría otro listado que le compita.

En Ciencias Políticas, hay dos listas. Uno encabezado por Flavio Erreguerena, y otro que representa a la actual gestión que está formada por una alianza entre radicales y peronistas. No sería la decana María Eugenia Martín quien iría por la reelección. Podría ser Mariana Castiglia quien es la vice, pero no hay definiciones aún.

En Medicina, hay competencia real: por una lado la fómula intregrada por Susana Salomón y Fabián Díaz y por otro Minú Gorra y Gonzalo Nalda. La primera dupla, es más de los sectores académicos de la facu. La segunda, del ala peronista. El actual decano, que va como candidato a vicerrector de Sánchez, no le ha dado el respaldo a nadie por ahora.

En Odontología la actual vice Adriana Marra, va por un lado y Fernanda Navarro, quien ha ocupado cargos en la universidad por otro. Hay posibilidad de lista de unidad pero sino arreglan, podría ser una elección pareja.

En Ciencias Económicas y ante la reelección de Sánchez para el rectorado, el actual decano, Miguel Gonzalez Gaviola - que sonaba como candidato a rector va por la reelección. Además, habrá un candidato libertario apoyado por el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano.

El comunicado del peronismo y aliados que apunta a la ¿unidad?

El amplio sector del peronismo y aliados repercutió la ruptura del oficialismo. Se juntaron y podría haber novedades aunque ven dificultoso una lista de unidad porque García y Sisti ya están lanzadas.

" En el día de ayer mantuvimos una reunión todxs lxs precandidatxs al rectorado que hemos expresado nuestra intención de participar en el próximo proceso electoral de la UNCuyo. Estuvimos presentes Adolfo Cueto, Adriana García, Ana Sisti, Manuel Cuervo, Fernanda Bernabé, Javier Ozollo y Juan Carlos Aguiló. Todxs valoramos el espacio de encuentro y conversamos y expresamos el compromiso de evitar comentarios agresivos y descalificaciones personales entre nosotros en lo que resta del proceso antes de la inscripción de las candidaturas y durante el mes de campaña electoral. Coincidimos también que es necesario cambiar el rumbo de nuestra universidad especialmente en lo que respecta a uno de sus valores centrales que es la autonomía en relación con los partidos políticos y los grupos de presión", dijeron en un comunicado.

Además, agregaron: "Abocados a conversar respecto a la posibilidad de encontrar una fórmula que sintetice este espacio que somos conscientes representa el sentir y pensar de una gran mayoría de la población universitaria, aparecieron dificultades que parecen insalvables. Por un lado, los criterios para evaluar y definir cuáles son las dos personas que sintetizarían esta visión de presentar una alternativa competitiva electoralmente a la actual gestión rectoral de la universidad y su continuidad en la fórmula ya expresada del oficialismo gobernante".

En ese sentido, señalaron: "Al respecto, es importante señalar que la profesora Adriana García confirmó su vocación de presentarse como candidata a Rectora acompañada por la profesora Ana Sisti. Antes esto, el resto de de lxs precandidatxs observamos las dificultades de lograr una candidatura de unidad dado que un sector ya tiene una fórmula definida. Concluimos en comunicar el resultado de esta reunión a los sectores que nos acompañan, a continuar trabajando en nuestras precandidaturas - bajo los criterios de convivencia ya expresados - y en reunirnos nuevamente el jueves de la semana próxima".