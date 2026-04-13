La decisión que tomó Gabriel Fidel tras el anuncio de Esther Sánchez

Gabriel Fidel , el vicerrector de la UNCuyo seguirá adelante con su candidatura a rector para el período 2026-2030. Aún no ha lanzado oficialmente su postulación, pero tras el anuncio de la rectora Esther Sánchez de ir por la reelección- junto al actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello-, lo hará en los próximos días. Busca crear un frente amplio, junto a su compañera de fórmula, la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

La ruptura del oficialismo en la UNCuyo es una realidad a pesar de que el cierre de listas para las elecciones del 9 de junio es recién el 29 de abril. Durante la mañana de este lunes 13, hubo arduas negociaciones. Desde el sector de Sánchez aseguran que estuvieron trabajando en la unificación de las dos listas en una de consenso pero que lamentablemente no se logró. Recibieron negativas a todas las propuestas, sostienen.

Desde el espacio que lidera Fidel tomaron este lanzamiento a través de un comunicado público de la rectora como una ruptura, y que por lo tanto, ahora los habilitará para hacer un anuncio oficial de la dupla y poder acordar con otros espacios, incluido sectores el peronismo.

En una nota que dio a MDZ en agosto del año pasado, Fidel ya hablaba de que no había que pensar la UNCuyo en términos de oposición y oficialismo. Planteaba un proyecto de Universidad donde, como ocurrió hace más de 15 años, había una gestión de radicales, peronistas e independientes, mezclados, sin dejarse afectar por la política partidaria de afuera de la Casa de Estudios.

Ahora va por eso. Y no es sólo una declaración de principios. Ya tiene el apoyo del brazo estudiantil del radicalismo, la Franja Morada. Además, de 8 de 12 centros de estudiantes. En los cuatro restantes, desde su espacio aseguran tener representantes.

Filippini, su compañera de fórmula tiene el aval de 7 facultades entre decanos y vice, lo que augura buena llegada entre los docentes, que aunque el voto en la UNCuyo es directo, tienen el mayor peso a la hora de contabilizar los sufragios.

Por otro lado, viene cerrando acuerdo con gremios y tiene buen vínculo con intendentes. Lo que queda a partir de ahora, tras el anuncio de Sánchez es su propio lanzamiento y que salga a integrar a otros sectores. Se espera que sean del peronismo, que también avisó que quiere competir para dirigir la Universidad pero no tiene un candidato único.

La relación entre Esther Sánchez y Gabriel Fidel, rota desde hace mucho tiempo

Aunque nadie lo blanqueó, la relación entre la rectora actual y el vice está rota hace mucho tiempo. De hecho, dejaron de hablarse. Fidel estuvo en desacuerdo por temas polémicos como el muro que construyó la UNCuyo como manera de garantizar la seguridad y el manejo de la Universidad a nivel nacional, por la ley de financiamiento.

Sin embargo, nadie dijo nada para no generar una polémica pública. Si ambos prosiguen con sus candidaturas, seguramente estas diferencias serán evidentes.