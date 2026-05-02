Patricia Bullrich tildó de "inútil" a Axel Kicillof por el robo a un nene de 12 años y en la Provincia la cruzaron: "¿Está nerviosa?"

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , criticó duramente este sábado al gobernador bonaerense Axel Kicillof , a quien tildó de “ inútil ” tras referirse a un violento episodio de inseguridad que tuvo como víctima a un niño de 12 años.

El hecho ocurrió en la localidad platense de Tolosa, donde el menor fue sorprendido por un delincuente en momentos que iba a la escuela. El malviviente lo golpeó, le sacó sus pertenencias y le robó hasta el buzo que tenía puesto.

Al respecto, la exministra de Seguridad cargó contra el mandatario provincial y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso , en sus redes sociales. “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? ”, se quejó.

Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los… https://t.co/mPkLZAexUN

“Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”, agregó la exfuncionaria.

“Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”, completó Bullrich en su posteo en X.

Javier Alonso cruzó a Patricia Bullrich en redes

Javier Alonso le respondió a Patricia Bullrich Javier Alonso le respondió a Patricia Bullrich

Horas después de la publicación, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió a la legisladora. “¿Qué le pasa @PatoBullrich, está nerviosa?”, dijo en principio.

“Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, planteó el funcionario.

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Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una… https://t.co/aSaU5fSsvR — Javier Alonso (@JaviAlonsook) May 2, 2026

“Este 'no ministro' al que usted se refiere, es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles”, cuestionó Alonso, quien agregó: “Es el mismo 'no ministro' que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”.

En el tramo final del posteo, Alonso escribió: “Habla de 'no hacer nada' cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó 'Pequeño J' caminando y en 2019 @soyalbertosamid se le fugó en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”.