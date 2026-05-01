Un ladrón tiró al piso a un nene de 12 años para robarle cuando iba a la escuela y el video es aberrante

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en calle 29 entre 529 y 530, una zona residencial de la localidad de Tolosa, en La Plata.

Un impactante hecho tuvo lugar este jueves a la madrugada en la ciudad de La Plata. Se trata del robo que sufrió un nene de 12 años por parte de un delincuente, quien lo tiró al piso para robarle sus pertenencias cuando estaba de camino a la escuela.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en calle 29 entre 529 y 530, una zona residencial de la localidad de Tolosa y se dio a conocer en las últimas horas. Según se puede ver en las cámaras de seguridad, el ladrón sorprendió al niño por la espalda. Luego, le sustrajo su mochila, el celular que tenía guardado en los bolsillos y, por último, le sacó el buzo que tenía puesto.

Mirá el aberrante robo que sufrió un nene de 12 años en La Plata Robo La Plata Nene 12 Años

Acto seguido, el malviviente emprendió una veloz huida a pie. El menor, por su parte, quedó semidesnudo y de rodillas sobre la vereda, poniéndose la remera. Cuando pudo vestirse, se agarró la cara con sus manos y se puso en cuclillas, totalmente conmocionado por lo que tuvo que atravesar.