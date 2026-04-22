Internaron a un nene de 13 años vinculado a un grupo que glorificaba tiroteos escolares

En el medio de las amenazas de tiroteos en colegios de todo el país, la Justicia de Córdoba ordenó la derivación de un nene de 13 años a un centro de salud mental luego de que descubrieran presuntos vínculos con la True Crime Community (TCC) , una comunidad digital que glorifica los atentados en las instituciones educativas.

El caso se descubrió a partir del análisis de chats que envió el chico, oriundo de Río Cuarto. Sus mensajes, además, recibían el apoyo de otros usuarios digitales.

Luego de la identificación, la fiscal penal juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento en su vivienda. Allí se secuestró un cuaderno con instrucciones precisas sobre cómo fabricar bombas y explosivos caseros, además de cuchillos de caza y una navaja.

“Miembros de este grupo manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe. Hay logos compatibles con la comunidad TCC”, explicó la fiscal en diálogo con Telenoche. Por su parte, los padres del menor aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría.

La Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mental especializado , en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.

Por otro lado, la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas de la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. Uno de los menores imputados también sería integrante de la TCC.

En qué consiste la True Crime Community

De acuerdo a la información que pudo acceder MDZ, la TCC es un fenómeno internacional en espacios virtuales donde una subcultura digital radicalizada se dedica a la admiración y, en casos extremos, a la emulación de responsables de masacres y tiroteos escolares.

Allí, los usuarios comparten material de acciones de extrema violencia, principalmente de la masacre de Columbine, el tiroteo escolar que realizaron dos adolescentes en Colorado, Estados Unidos, y en el cual fueron asesinados 12 estudiantes y un profesor. Este hecho es considerado el hito fundacional de esta comunidad.

Como elemento de cohesión entre sus miembros, se comparte de manera ideológica "una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores", de acuerdo con lo expuesto en el informe. Además, se suma una tendencia “nihilista”, descrita como una especie de "efecto contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización".