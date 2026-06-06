La Policía dio por terminado el banderazo en el Obelisco y hubo algunos incidentes y detenidos

El banderazo convocado este viernes en el Obelisco para despedir a Carlos "Indio" Solari se vio ensombrecido por incidentes entre un grupo de fanáticos y efectivos de la Policía de la Ciudad. La tensión comenzó cuando las fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo de vendedores ambulantes que vendían alcohol en heladeritas, según el parte policial, y de las personas que permanecían concentradas en la zona para despejar el área y dar por finalizada la convocatoria. Lo que hasta entonces había transcurrido como una emotiva despedida al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota derivó en momentos de tensión sobre la avenida 9 de Julio.

Los enfrentamientos más intensos se registraron poco después de las 19.30, cuando cientos de seguidores que permanecían aglomerados en el cruce de Corrientes y 9 de Julio comenzaron a intercambiar insultos con los efectivos. Según los testimonios recogidos en el lugar por una cronista de TN, la situación escaló rápidamente con el lanzamiento de algunas piedras por parte de manifestantes y el uso de gases por parte de la Policía para dispersar a la multitud. Durante los incidentes también se registraron algunos detenidos, mientras los efectivos les pedían tanto a los fanáticos como a los trabajadores de prensa que abandonaran la zona y regresaran a sus casas.

Con el correr de los minutos, la presencia policial se reforzó y varios agentes formaron corredores sobre las calles aledañas para facilitar la desconcentración de los manifestantes. Aunque la tensión continuó durante algunos momentos y persistieron los cruces verbales entre algunos fanáticos y las fuerzas de seguridad, hacia las 20 la situación comenzó a normalizarse. De manera gradual, los seguidores del Indio se retiraron del lugar y el operativo logró despejar el centro porteño, poniendo fin a una jornada que había comenzado con homenajes y canciones, pero que terminó marcada por los incidentes.