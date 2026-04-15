"Mañana tiroteo", conmoción en una escuela de La Falda por una brutal amenaza

La comunidad educativa del IPEM 142 Joaquín Víctor González de la localidad de La Falda , en la provincia de Córdoba , vivió este miércoles una jornada de conmoción luego de la aparición de una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del establecimiento.

El mensaje, claro y alarmante, decía: “ Mañana 15/4 tiroteo, no vengan ”. Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades escolares realizaron la denuncia correspondiente y activaron de inmediato el protocolo de seguridad.

Desde primeras horas del día, efectivos de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo en el establecimiento, con participación de la Brigada de Explosivos, y el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

A pesar de la presencia policial, la jornada estuvo marcada por una notable baja concurrencia de estudiantes , reflejo del temor de las familias frente a la amenaza. Durante todo el turno escolar, se mantuvo vigilancia en los accesos y en los alrededores del edificio.

Reclamo de las familias

El episodio generó un fuerte malestar entre padres y madres, quienes expresaron su preocupación por la falta de información oficial detallada y medidas a largo plazo.

La madre de una alumna de sexto año pidió a las autoridades escolares y al Ministerio de Educación un informe formal que explique el alcance de la denuncia y el protocolo aplicado. Además, reclamó que el resguardo no se limite a un solo día de custodia policial, sino que se garantice un plan de seguridad sostenido.

También solicitaron la creación de espacios de contención para los estudiantes, con el objetivo de evitar que este tipo de aciones violentas se naturalicen, y reclamaron la intervención de organismos educativos y del municipio en un plan preventivo integral.

El hecho ocurre en un escenario de alta sensibilidad a nivel nacional, tras el reciente caso ocurrido en San Cristóbal, donde un adolescente armado atacó a compañeros dentro de una escuela. Desde entonces, se repitieron amenazas de tiroteo en diferentes escuelas de distintas localidades del país.