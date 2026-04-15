Desesperante tiroteo en una escuela de Turquía: un alumno mató a 4 personas y se suicidó

Este miércoles, Turquía volvió a ser escenario de un ataque armado, esta vez, en una escuela secundaria de Kahramanmaras, en el sur del país. Un alumno comenzó el tiroteo que dejó, al menos, cuatro muertos y seis heridos. Entre las víctimas fatales se encuentran tres menores de edad y un docente.

El presunto atacante, identificado como un estudiante de octavo curso de la misma institución, se suicidó tras cometer el ataque, según lo informado por el delegado provincial del Gobierno, Mükerrem Ünlüer.

El suceso tuvo lugar en un instituto ubicado en el interior de Anatolia, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, que días antes fue escenario de otro ataque armado.

En esta ocasión, el agresor irrumpió en el centro escolar portando un arsenal compuesto por cinco pistolas y siete cargadores. El armamento utilizado en el tiroteo pertenecía a su padre, quien tiene un historial en las fuerzas de seguridad del país.

De acuerdo con las declaraciones de Ünlüer, el joven atacante comenzó a disparar en dos aulas de quinto curso, donde se encontraban niños de entre 10 y 11 años. La rápida intervención de la policía, junto con la presencia de ambulancias en el lugar, permitió la evacuación de los heridos, aunque el tiroteo dejó escenas dramáticas en las que se mostraron imágenes de víctimas cubiertas en el suelo del centro educativo.

Así fue el tiroteo en Turquía, un día antes

El ataque en Kahramanmaras ocurre en un contexto de creciente violencia en las escuelas turcas. Tan solo un día antes, en la ciudad de Siverek, un adolescente de 17 años abrió fuego dentro del Instituto Técnico de Anatolia, hiriendo a al menos 16 personas. Entre los heridos se encontraban 10 estudiantes, cuatro docentes, un policía y un trabajador del comedor escolar. Tras el tiroteo, el atacante se refugió en el edificio y, al ser rodeado por la policía, optó por quitarse la vida.

Las autoridades de Turquía han informado que el incidente en Siverek fue contenido por las fuerzas de seguridad tras una rápida intervención. Las cámaras de seguridad del instituto registraron el momento en que alumnos y personal intentaban refugiarse en las aulas, cerrando puertas para protegerse mientras el atacante se movía armado por los pasillos. Después de localizar al agresor, las autoridades intentaron negociar su rendición. Sin embargo, el joven se disparó a sí mismo con la misma escopeta, falleciendo en el acto.