Una alumna amenazó en vivo con perpetrar un tiroteo escolar: "Estoy perdiendo la cabeza"

En medio de una oleada de amenazas de tiroteos escolares en todo el país, una joven se destacó al grabarse asegurando que llevará a cabo un ataque contra sus compañeros. Desde la intimidad de su habitación y con signos de nerviosismo, aseguró tener acceso a armas y "estar loca".

"Esto no es joda, ojo con lo que van haciendo", amenazó la alumna, donde además afirmó contar con el presunto apoyo de sus padres para llevar adelante el acto violento.

En el video, revelado por Crónica, se suma a la gran cantidad de amenazas de tiroteos vistas en los últimos días en todo el país. Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y otras partes del territorio nacional son los lugares donde se encontraron estas amenazas, lo que descarta que se trate de casos aislados.

El trasfondo: qué es la True Crime Community (TCC)

Las autoridades han comenzado a poner el foco en un fenómeno digital que explicaría esta "epidemia" de amenazas. Un informe de la STIA identificó a la True Crime Community (TCC) como el motor ideológico detrás de estos actos.

Se trata de una comunidad transnacional y descentralizada en internet donde los miembros glorifican la violencia como un fin en sí mismo a través de simbología y narrativas compartidas en redes sociales, pero además incitan a ataques indiscriminados con armas de fuego.

Respuestas institucionales que parecen insuficientes

Si bien cada escuela ha activado sus protocolos de crisis y ha dado intervención a la Justicia y la Policía, los mecanismos actuales parecen ir por detrás de la magnitud del problema.

El refuerzo de controles de ingreso y las investigaciones posteriores al hecho no logran mitigar el miedo de los padres, quienes temen que una de estas amenazas "copiadas" termine convirtiéndose en una tragedia real.