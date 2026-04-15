"Tiroteo escolar pronto": el temible mensaje que encendió las alarmas en una escuela de Mendoza

Un aterrador mensaje escrito en los baños de una escuela primaria de Mendoza encendió las alarmas de alumnos, padres y autoridades educativas. " Tiroteo escolar pronto ", reza el mensaje hallado en las paredes de los sanitarios del establecimiento. En tanto, mediante otra pintada se anunció que el ataque se produciría este jueves 16 y aumentó la preocupación.

Los mensajes aparecieron en las últimas horas en una institución escolar de Las Heras —se reserva el nombre de la escuela para no comprometer a los miembros de su comunidad— y se viralizaron rápidamente a través los celulares de estudiantes y sus progenitores, quienes se mostraron inquietos por la situación y el bienestar de sus hijos.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por MDZ , la amenaza principal fue descubierta sobre los cerámicos, en el interior de un cubículo del baño de los varones. El escrito hace referencia a Brenton Tarrant , el terrorista australiano que perpetró los atentados contra dos mezquitas en Christchurch , Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019 y cumple prisión perpetua desde 2020.

Asimismo, menciona la recordada masacre de Columbine , el tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en Colorado , Estados Unidos , en el que los alumnos Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a doce compañeros y un profesor y que durante varios años fue el ataque escolar más letal en la historia de ese país, dando inicio al debate por el control de las armas y la cultura del acoso.

Por su parte, en el sanitario de mujeres se encontró otro escrito en el que se anunciaba que la fecha del supuesto tiroteo será este jueves 16 de abril, señalaron las fuentes consultadas.

Preocupación de padres y autoridades

A partir de eso, se le dio intervención a las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. No obstante, debido a que no existen otros indicios que refuercen la hipótesis de que ocurrirá un ataque en el establecimiento, las clases se desarrollaron este miércoles con total normalidad.

No obstante, trascendió los directivos de la escuela lasherina convocaron para este miércoles una reunión con alumnos y padres. En tanto, hasta el momento no se le dio ningún tipo de intervención a la Justicia, ni a las fuerzas de seguridad, señala la información a la que accedió este portal.

Amenazas en todo el país tras el tiroteo en Santa Fe

Tras la masacre escolar ocurrida en San Cristobal, Santa Fe, en la que el último 30 de marzo un estudiante ingresó con una escopeta y atacó a otros alumnos, provocando la muerte de uno de ellos, de 13 años, y dejando también a dos heridos, se replicaron amenazas en colegios en diferentes puntos del país.

Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Tierra del Fuego, Buenos Aires, CABA, Chaco y Corrientes, son algunas de las provincias donde se registraron en los últimos días mensajes en los que se anunciaban ataques contra instituciones educativas.

Pese a eso, todo quedó en amenazas y no hubo agresiones de ningún tipo contra escuelas o alumnos.

El tiroteo en la escuela de Santa Fe encendió las alarmas