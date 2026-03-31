Ataque armado en Santa Fe: cuál es el estado de salud de los alumnos que resultaron heridos

Producto del tiroteo, un joven de 13 años murió en el lugar. Otros ocho resultaron heridos y dos de ellos continúan internados.

El lunes por la mañana, un salvaje ataque armado tuvo lugar en una escuela de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta a la institución y disparó contra varios compañeros. Producto del tiroteo, un chico de 13, identificado como Ian Cabrera, murió en el lugar.

Video: el momento del ataque Santa Fe N/A A su vez, otros ocho alumnos resultaron heridos. Según trascendió, seis de ellos fueron dados de alta con heridas superficiales, mientras que dos continúan internados.

Cuál es el estado de salud de los heridos Por un lado, el joven de 13 años se encuentra internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. “Está estable. Vamos a seguir esperando. Había una junta de cirujanos a media mañana por los perdigones que tiene atrás de la tráquea y hay uno más que quieren ver cómo se lo van a sacar”, detalló la tía del menor, en diálogo con eltrece.

En cuanto a la mañana del horror, la mujer contó que su sobrino “se dio vuelta y vio al estudiante con la escopeta. Después se despertó y veía todo rojo”. Sobre el asesino, señaló: “Es el tercer año que hace primero, tenía problemas familiares”.