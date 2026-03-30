Se supo quién era el alumno asesinado por su compañero en una escuela de Santa Fe

Producto del ataque, un joven de 13 murió en el lugar. Hay más heridos que fueron trasladados a un hospital.

La provincia de Santa Fe continúa conmocionada por un ataque en una escuela que dejó una víctima fatal. Este lunes por la mañana, un alumno de 15 años fue al colegio armado y disparó contra sus compañeros. Producto del ataque, un joven de 13 murió, mientras que otros dos menores resultaron heridos.

Según confirmaron autoridades provinciales en una conferencia de prensa, la víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, quien se encontraba cursando el primer año de secundaria. Cabrera falleció en el lugar como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.

La despedida al chico asesinado en una escuela de Santa Fe Instagram @anto.cabrera Por otro lado, hay dos heridos que fueron trasladados de urgencia al Samco de San Cristóbal y al Hospital Jaime Ferré de Rafaela. Ambos estarían fuera de peligro.

Qué va a pasar con el atacante Por otro lado, el tirador, identificado como G.C., fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

En el marco de una conferencia de prensa brindada este mediodía desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el atacante no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. Sin embargo, informó que el tirador padece una situación familiar compleja. “Sabemos que sufría una situación intrafamiliar, en el ámbito privado muy compleja, que atravesaba a la madre y a la familia”, señaló.