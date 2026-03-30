Qué pena podría recibir el alumno de Santa Fe que mató a un compañero, según la nueva Ley Penal Juvenil

Tras el trágico tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, la Justicia aplica la reciente reforma penal juvenil en un caso de homicidio escolar.

Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

La conmoción por el asesinato de un estudiante en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ha puesto a prueba la flamante Reforma de la Ley Penal Juvenil, aprobada hace apenas un mes. El caso del adolescente de 15 años que ingresó armado y abrió fuego contra sus pares se convierte en el primer gran desafío para el nuevo marco legal que bajó la edad de imputabilidad en Argentina.

Con la normativa vigente, que establece el tope de imputabilidad a los 14 años, el menor de San Cristóbal ya puede ser judicializado y sometido a un proceso penal completo, a diferencia del sistema anterior donde un joven de su edad habría sido considerado inimputable por la justicia ordinaria.

El protocolo de investigación: entorno familiar y escolar La nueva ley no solo cambia las edades, sino que exige un protocolo de investigación multidimensional para entender la raíz de la violencia. El foco de los fiscales se divide ahora en dos ejes críticos:

Investigación del entorno familiar: Es la prioridad absoluta. La justicia busca determinar de dónde sacó el arma de fuego . Se peritará si hubo negligencia de los padres o si el arma pertenecía a un adulto del círculo íntimo, lo que podría derivar en responsabilidades penales para los tutores.

Investigación de la comunidad educativa: Se analizará la dinámica dentro del colegio para reconstruir el hecho. Esto incluye el análisis de la trayectoria de los disparos, a quiénes apuntó específicamente, los antecedentes de conducta del alumno y, fundamentalmente, los testimonios de los compañeros que presenciaron la estampida en el patio. santa fe El alumno que efectuó los disparos tiene 15 años. Google Maps ¿A cuántos años de prisión se enfrenta el menor? A pesar de que el atacante puede ser juzgado como un adulto en cuanto a la responsabilidad del hecho, la Ley Penal Juvenil mantiene protecciones específicas alineadas con tratados internacionales.