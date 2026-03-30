Qué pena podría recibir el alumno de Santa Fe que mató a un compañero, según la nueva Ley Penal Juvenil
Tras el trágico tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, la Justicia aplica la reciente reforma penal juvenil en un caso de homicidio escolar.
La conmoción por el asesinato de un estudiante en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ha puesto a prueba la flamante Reforma de la Ley Penal Juvenil, aprobada hace apenas un mes. El caso del adolescente de 15 años que ingresó armado y abrió fuego contra sus pares se convierte en el primer gran desafío para el nuevo marco legal que bajó la edad de imputabilidad en Argentina.
Con la normativa vigente, que establece el tope de imputabilidad a los 14 años, el menor de San Cristóbal ya puede ser judicializado y sometido a un proceso penal completo, a diferencia del sistema anterior donde un joven de su edad habría sido considerado inimputable por la justicia ordinaria.
El protocolo de investigación: entorno familiar y escolar
La nueva ley no solo cambia las edades, sino que exige un protocolo de investigación multidimensional para entender la raíz de la violencia. El foco de los fiscales se divide ahora en dos ejes críticos:
Investigación del entorno familiar: Es la prioridad absoluta. La justicia busca determinar de dónde sacó el arma de fuego. Se peritará si hubo negligencia de los padres o si el arma pertenecía a un adulto del círculo íntimo, lo que podría derivar en responsabilidades penales para los tutores.
Investigación de la comunidad educativa: Se analizará la dinámica dentro del colegio para reconstruir el hecho. Esto incluye el análisis de la trayectoria de los disparos, a quiénes apuntó específicamente, los antecedentes de conducta del alumno y, fundamentalmente, los testimonios de los compañeros que presenciaron la estampida en el patio.
¿A cuántos años de prisión se enfrenta el menor?
A pesar de que el atacante puede ser juzgado como un adulto en cuanto a la responsabilidad del hecho, la Ley Penal Juvenil mantiene protecciones específicas alineadas con tratados internacionales.
Sin prisión perpetua: Aunque la naturaleza del delito (homicidio agravado por el uso de arma) prevea la reclusión perpetua para un mayor de 18 años, la reforma prohíbe taxativamente esta pena para menores.
Tope máximo de condena: Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.
Régimen de cumplimiento: El joven deberá cumplir su medida de privación de libertad en un centro especializado de detención juvenil, con programas de revinculación, hasta que alcance la mayoría de edad, momento en el que se evaluará su traslado a una unidad del servicio penitenciario común.
El rol de los compañeros y docentes
La investigación en el entorno escolar será clave para determinar si existió planificación o si el brote de violencia fue espontáneo. Los docentes, que describieron al menor como un "buen alumno", serán citados a declarar para explicar cómo un estudiante sin fallas de conducta previas terminó protagonizando un crimen que ha dejado a la provincia de Santa Fe en luto nacional.