"Habría entrado el arma en un estuche de guitarra": el dramático relato de una madre del colegio de Santa Fe

Un adolescente de 15 años ingresó armado a una escuela de Santa Fe y disparó contra sus compañeros. Un menor murió y hay otros dos heridos.

La provincia de Santa Fe se encuentra conmocionada por un ataque armado que tuvo lugar en una escuela de San Cristóbal. Allí, un adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, un joven de 13 murió y otros dos alumnos resultaron heridos.

Video: así fue el momento del ataque Santa Fe colegio ataque El hecho ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno. Captura de video En diálogo con los medios, la mamá de una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno reveló cómo se enteró de lo ocurrido. “A las 7.30 de la mañana recibo un llamado de mi hija llorando desesperada, diciendo que había un chico, un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela”, detalló.

“Imagínense lo que fue eso, esa desesperación. Así que salí a buscarla porque me dijo que habían salido corriendo por atrás de la escuela”, manifestó José María, en diálogo con C5N.

Por otro lado, confirmó que el atacante utilizó una escopeta. “Habría entrado el arma en un estuche de guitarra”, reveló. Además, explicó que, al escuchar las detonaciones, los demás alumnos salieron corriendo para buscar refugio. Varios saltaron un alambrado, mientras que otros salieron por las ventanas.

Un muerto y dos heridos Según trascendió, producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar. Por otro lado, otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital. Su pronóstico es reservado.