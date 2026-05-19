Un chico de 14 años entró armado a un colegio en Córdoba y hay conmoción

Un estudiante de 14 años fue demorado este martes luego de ingresar armado a una escuela ubicada en barrio Centroamérica, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba . El hecho generó un amplio operativo policial y obligó a activar los protocolos de seguridad dentro de la institución educativa.

El episodio salió a la luz después de que las autoridades del establecimiento alertaran a la Policía sobre la posible presencia de un arma dentro del colegio. Según trascendió, el adolescente habría publicado previamente una imagen exhibiendo el arma de fuego.

De acuerdo con las primeras informaciones, el chico tenía en su poder una pistola calibre 22 corta, que fue secuestrada por los efectivos que intervinieron en el lugar. Además, también le incautaron el teléfono celular.

Según indicó La Voz, en medio de la situación el adolescente habría apuntado a un compañero, aunque sin efectuar amenazas directas ni provocar heridas. Posteriormente, el arma habría pasado a manos de otros dos estudiantes.

Tras conocer lo ocurrido, uno de los alumnos involucrados le informó a la directora de la institución y se activó el protocolo correspondiente. La intervención incluyó el rápido despliegue de personal policial para resguardar a estudiantes, docentes y familias.

Carolina Díaz, inspectora provincial a cargo del establecimiento, confirmó que las autoridades actuaron de inmediato. “Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma y automáticamente se activó el protocolo”, señaló en declaraciones a Cadena 3.

La funcionaria explicó además que se dio intervención a la Policía y que se brindó acompañamiento a las familias de los adolescentes involucrados. También pidió cautela debido a que todos los protagonistas son menores de edad.

Tensión y preocupación entre las familias de Córdoba

La presencia policial generó momentos de tensión en la puerta del colegio, donde varios padres se acercaron preocupados por la situación. Algunos decidieron retirar a sus hijos del establecimiento por prevención.

En tanto, otra de las versiones que analiza la investigación sostiene que el arma habría sido llevada en el marco de un conflicto entre estudiantes. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre los motivos del episodio.

Pese al operativo y la conmoción generada dentro de la comunidad educativa, desde la institución indicaron que las clases continuarían con normalidad. La identidad de los menores involucrados no fue difundida por cuestiones legales.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes y el caso continúa en desarrollo.