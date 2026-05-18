Horror en Estados Unidos: dos adolescentes desataron un tiroteo en una mezquita y hay al menos 5 muertos

Dos jóvenes ingresaron armados a un templo en San Diego y provocaron una tragedia. Entre las víctimas fatales se encuentran ambos tiradores.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en San Diego, California, cuando dos adolescentes ingresaron armados a una mezquita y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Según explicaron, cinco personas murieron, entre ellos, los dos tiradores.

Por el momento, se desconoce la identidad de los atacantes que ingresaron armados y cuáles fueron los motivos del ataque, que se dio en el Centro Islámico, la mezquita más grande del condado de San Diego. Aunque, según los primeros informes, se trataría de dos jovenes de 17 y 19 años, que tras el ataque, se habrían quitado la vida.

En medio de un fuerte operativo policial, que incluyó el despliegue de equipos SWAT, se confirmó la muerte de ambos. Además, confirmaron la muerte de tres personas más, un guardia de seguridad y dos empleados, aunque aún no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Imágenes sensibles: el video del operativo que muestra una de las víctimas fatales Tirador Mesquita Estados Unidos X: @neoptolemonxd Incluso, en algunos de los videos que compartieron medios locales, se puede ver cómo debieron evacuarse instituciones cercanas a la mezquita, donde se puede ver a nenes pequeños tomados de las manos, escoltados por las autoridades.