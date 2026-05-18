Alto el fuego: Trump aseguró que frenó un ataque contra Irán por pedido de líderes árabes

El presidente Donald Trump anunció la cancelación de un presunto ataque contra Irán que se encontraba previsto para este martes a pedido del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La resolución del mandatario estadounidense se debe a que, de acuerdo con su publicación en Truth Social, "se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá".

Además, Trump estableció que el acuerdo “incluirá, y esto es fundamental, ¡la prohibición de armas nucleares para Irán! Basándome en el respeto que les tengo a los líderes mencionados anteriormente, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero les he dado instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable“.

El comunicado de Donald Trump sobre la guerra en Medio Oriente y la cancelación de un presunto ataque estadounidense.

No obstante, el mismo lunes más temprano el presidente de los Estados Unidos sostuvo que no estaba dispuesto a realizar concesiones luego de la última contrapropuesta de un acuerdo de paz por parte de Irán para detener la guerra. Incluso, Trump advirtió que el régimen iraní "sabe lo que va a suceder pronto", de acuerdo con comentarios realizados al New York Post.

Donald Trump endureció su postura frente a Irán y aseguró que no está dispuesto a aceptar concesiones en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

Según publicó un medio estadounidense, el expresidente manifestó su malestar por las respuestas “decepcionantes” que recibió de Teherán en las últimas semanas y descartó, por ahora, cualquier posibilidad de flexibilizar las condiciones impuestas por Washington.

Consultado sobre un eventual acuerdo que limite durante 20 años el enriquecimiento de uranio iraní, Trump fue tajante: “No estoy abierto a nada en este momento”.

Las conversaciones entre ambas partes permanecen estancadas desde hace semanas, mientras crece la preocupación internacional por el posible impacto económico del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

El domingo, Trump ya había elevado el tono al advertir que a Irán “se le acaba el tiempo” y amenazó con retomar la ofensiva militar que había sido suspendida en abril tras un alto el fuego.

"Diálogo no implica rendición": la reacción del presidente de Irán

Luego de las declaraciones de Trump, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que "el diálogo no implica rendición" y agregó: "La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y con el objetivo de preservar los derechos de la nación”, escribió Pezeshkian en sus redes sociales. El mandatario subrayó que Teherán “bajo ninguna circunstancia renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país”.

Hasta el momento, las negociaciones que lidera Pakistán como intermediario permanecen estancadas luego del alto el fuego logrado el 8 de abril. A pesar de la prorroga sin fecha de caducidad de la tregua, no se ha celebrado hasta el momento una segunda ronda de negociaciones.

"Serviremos al pueblo con lógica y con todas nuestras fuerzas, hasta el final, y salvaguardaremos los intereses y el honor de Irán", cerró el mandatario iraní.