Brutal tiroteo en Niza: hay 2 muertos y 6 heridos graves en el sur de Francia

El distrito de Moulins de la ciudad de Niza vivió un violento tiroteo este lunes en el que al menos dos personas fallecieron y otras seis resultaron heridas, de acuerdo a la información divulgada por el alcalde nicense, Eric Ciotti.

"Dos personas murieron y, de los heridos tres se encuentran en estado crítico a causa del tiroteo ocurrido en la plaza de las Amaryllis en Niza", explicó Ciotti a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el canal de noticias francés BFM TV, un vehículo en el que viajaban dos personas circuló por el vecindario antes de que una de ellas abriera fuego en varias ocasiones cerca de la plaza de las Amaryllis y huyera del lugar.

Tras el tiroteo, todas las escuelas del distrito fueron cerradas temporalmente, indicó el informe, y agregó que el área fue asegurada rápidamente y que las medidas de cierre se levantaron más tarde.

El tweet del alcalde de Niza sobre el fatal tiroteo en la Plaza Amaryllis.

De acuerdo a la información brindada en el informe, la investigación del incidente aún está en curso.

El antecendente: un tiroteo vinculado al narcotráfico

Previamente, el 3 de octubre de 2025 la ciudad francesa de Niza quedó marcada por un episodio de extrema violencia luego de que un tiroteo vinculado presuntamente al narcotráfico dejara al menos dos muertos y varios heridos, entre ellos menores de edad. El ataque ocurrió en el barrio de Moulins, una zona señalada por las autoridades por su historial delictivo, cuando agresores armados dispararon desde un auto en movimiento con armas automáticas, incluido un fusil Kalashnikov.

La Fiscalía francesa investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas ligado al crimen organizado, aunque no descarta que los disparos hayan sido indiscriminados contra las personas presentes en el lugar. Los atacantes lograron escapar pero semanas después la investigación avanzó y la Justicia francesa informó la detención de al menos cinco sospechosos.

Según medios locales franceses, tres nuevos acusados fueron arrestados el 21 de octubre de 2025, elevando a cinco el número total de imputados en la causa. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva.

Hasta donde trascendió públicamente, el expediente continúa abierto y las autoridades francesas siguen trabajando para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras organizaciones criminales de la región.