Alerta extrema en Europa: Francia confirmó un caso de hantavirus y pasajeros del crucero aislados

Una pasajera francesa repatriada desde Tenerife tras el desembarco del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus , según anunció la ministra de Salud de Francia , Stéphanie Rist.

La funcionaria informó que el estado de salud de la mujer “lamentablemente se deterioró en la noche” y que las pruebas confirmaron el diagnóstico. Asimismo, la ministra precisó que cinco ciudadanos franceses fueron repatriados y permanecen bajo aislamiento en París. Todos están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire destinados a evitar el contagio. “Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso”, señaló Rist, quien indicó que esa medida tendrá una duración mínima de 15 días.

Las autoridades sanitarias francesas también avanzaron con la identificación de personas que tuvieron contacto con los pasajeros afectados. Rist confirmó que se detectó a una veintena de ciudadanos franceses en esa situación. Ocho de ellos viajaron en el vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo y, según la ministra, “fueron aislados rápidamente”.

El crucero MV Hondius partió de la capital de Tierra del Fuego el 20 de marzo.

El resto de los contactos corresponde a 14 pasajeros que estuvieron a bordo del vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam. La ministra pidió a esas personas que se comuniquen con las autoridades sanitarias francesas. “Pedimos que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, afirmó durante una entrevista en France Inter.

Estados Unidos confirmó otro casi de hantavirus

Además del caso confirmado en la pasajera francesa, Estados Unidos comunicó otro resultado positivo entre los pasajeros estadounidenses del barco. Según el Departamento de Salud estadounidense, un ciudadano de ese país, integrante del grupo de 94 personas que fueron desembarcadas el domingo y devueltas a sus lugares de origen, presentó un resultado positivo leve en una prueba PCR.

Qué es el hantavirus y la cepa Andes

La variante del hantavirus identificada a bordo del MV Hondius corresponde a la cepa Andes, presente en América Latina. A diferencia de otras variantes, esta cepa puede transmitirse entre personas. El período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias.

El hantavirus se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores. No existen vacunas ni tratamientos específicos contra la enfermedad. Las medidas aplicadas en Francia apuntan a mantener aislados a los pacientes repatriados y a reforzar el seguimiento de quienes compartieron vuelos con personas vinculadas al crucero.

Las autoridades sanitarias remarcaron que el riesgo epidémico es bajo. También señalaron que la situación no es comparable con la pandemia de covid-19. Esa evaluación fue comunicada junto con las medidas de aislamiento, la búsqueda de contactos y los controles médicos aplicados a los pasajeros repatriados.