Tiroteo en Boston: un hombre armado disparó más de 60 veces e hirió a dos personas

El hecho que conmocionó a Cambridge, en las afueras de Boston, Estados Unidos, ocurrió el lunes por la tarde, luego de que un hombre comenzara a disparar contra los automovilistas que circulaban por la zona. Según informaron más tarde las autoridades, efectuó más de 60 disparos contra las personas que transitaban por el lugar hasta que finalmente fue reducido.

El tiroteo ocurrió específicamente a orillas del río Charles , en Cambridge, ciudad donde se ubican la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). De hecho, el ataque se produjo en una zona que suele tener una alta circulación de peatones y ciclistas.

Además, las autoridades confirmaron que dos personas resultaron heridas por el ataque. El tirador fue identificado como Tyler Brown, un hombre que ya había sido detenido anteriormente por disparar contra la Policía.

Los heridos tras el tiroteo

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados al hospital con lesiones graves, mientras que Brown fue llevado a un centro médico para ser atendido y luego quedó detenido.

Además, el tirador enfrenta dos cargos de agresión armada con intención de asesinato y otros seis cargos, entre ellos posesión ilegal de arma de fuego.