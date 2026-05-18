Otro golpe para Pedro Sánchez: el PSOE perdió las elecciones en Andalucía y el PP rozó la mayoría absoluta

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente Pedro Sánchez , sufrió este domingo una nueva derrota electoral frente a la derecha. La caída se produjo en los comicios autonómicos de Andalucía, la región más poblada de España, con nueve millones de habitantes.

La magnitud del resultado anticipa un escenario complicado para el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Andalucía supo ser un feudo casi inexpugnable para el socialismo, que la gobernó de manera ininterrumpida durante más de cuatro décadas hasta perderla en 2019.

Esta vez, el PSOE volvió a ceder terreno frente al Partido Popular (PP), que se quedó con 53 bancas en la legislatura autonómica, apenas dos por debajo de las 55 que marcan la mayoría absoluta. El conservadurismo, así, se consolida en una plaza estratégica del sur español.

El presidente regional y referente del PP, Juan Manuel Moreno, anunció ante la prensa española que su intención es conformar un gobierno en soledad.

La fórmula descarta una alianza con la agrupación ultraderechista Vox, pese a que en su primer mandato, en 2019, los populares habían requerido del apoyo de la extrema derecha.

Moreno argumentó que el contundente respaldo de las urnas habilita un "Gobierno monocolor" sin necesidad de cogobierno con otras fuerzas.

Los números de la elección

En el desagregado, el Partido Popular se impuso con el 41,6% de los votos y se adjudicó 53 de los 109 escaños del Parlamento andaluz.

El PSOE quedó relegado al segundo lugar con el 22,71% de los sufragios, lo que se tradujo en 28 bancas. Se trata del peor desempeño histórico de la fuerza socialista en una de las regiones que durante décadas funcionó como su principal granero electoral.

Una derrota en serie para el sanchismo

Según pudo saber Noticias Argentinas, el resultado representa un fuerte golpe para el partido del presidente del Gobierno español.

La caída se suma a otras tres derrotas consecutivas que el PSOE encajó recientemente en las regiones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El acumulado abre interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para sostener su proyecto político de cara a la disputa nacional.

Achicamiento del PP, pero con margen suficiente

Aunque el Partido Popular ganó con claridad y rozó la mayoría absoluta, también vio recortar parte de su caudal respecto de los comicios de 2022.

En aquella oportunidad, los populares habían logrado quedarse con 58 escaños y conquistar la mayoría absoluta por sí solos. La merma actual, no obstante, no fue suficiente para complicar el cuadro de poder territorial que el PP mantiene en la región.

Candidata socialista en baja y sorpresa de la izquierda andalucista

La candidata del PSOE, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, terminó protagonizando el peor resultado histórico del socialismo en Andalucía.

Con 28 diputados autonómicos, se ubicó dos bancas por debajo de las que había conseguido en 2022 su antecesor Juan Espadas. Vox, por su parte, sumó una banca y pasó de 14 a 15.

La gran sorpresa de la jornada la dio el partido andalucista de izquierda Adelante Andalucía, que dio un salto notable al pasar de 2 a 8 diputados.