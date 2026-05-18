Quiénes eran los cinco buzos italianos hallados muertos en una cueva submarina de Maldivas

Los cuerpos de cuatro buzos italianos desaparecidos en una cueva submarina de Maldivas fueron hallados por especialistas finlandeses en Alimathaa. Las víctimas integraban un grupo ligado al buceo y la biología marina. Las autoridades investigan qué ocurrió durante la inmersión.

El grupo había descendido el jueves a una zona de cuevas marinas ubicada a unos 50 metros de profundidad. El viernes ya había sido recuperado el cuerpo del instructor Gianluca Benedetti cerca de la entrada de Thinwana Kandu, conocida también como la “Cueva del Tiburón”.

Durante el fin de semana continuó la búsqueda de las otras cuatro víctimas, que se encontraban más adentro del sistema submarino.

Las víctimas identificadas fueron Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri y Muriel Oddenino. Montefalcone era profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova y una buceadora de amplia trayectoria. Su hija, Giorgia Sommacal, también integraba la expedición y, según contó su familia, tenía previsto graduarse de la universidad el próximo mes.

Monica Montefalcone y Giorgia Sommacal, la madre e hija que fallecieron en la expedición.

Federico Gualtieri, de 31 años, se había graduado recientemente en biología marina y ecología en la Universidad de Génova. Muriel Oddenino, también de 31 años, era bióloga marina y autora de publicaciones científicas.

La quinta víctima, Gianluca Benedetti, de 44 años, era instructor de buceo, capitán de barco y jefe de operaciones del yate Duke of York, utilizado por el grupo durante la expedición.

Cómo fue el operativo de búsqueda en la Cueva del Tiburón

El operativo de recuperación estuvo marcado también por la muerte del sargento mayor Mohamed Mahudhee, buzo de rescate de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, quien había sido hospitalizado en estado crítico durante las tareas de búsqueda.

El domingo, los espeleobuzos finlandeses Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund y Patrik Grönqvist llegaron a la zona y trabajaron junto a militares y funcionarios maldivos en medio de condiciones marítimas y climáticas adversas.

Qué investigan las autoridades de Maldivas

Las autoridades intentan determinar qué ocurrió durante la inmersión. El portavoz de la presidencia de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, señaló que la cueva es extremadamente profunda y afirmó que incluso buzos altamente preparados evitan acercarse a ese sector.

También se analiza si el grupo ingresó sin guía local, como exige la normativa de Maldivas, y si utilizó el denominado “hilo de Ariadna”, una cuerda de seguridad obligatoria en ciertos sistemas submarinos.