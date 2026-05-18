Final para el MV Hondius: el crucero del brote de hantavirus ya está en Rotterdam

Luego del desembarco de todos los pasajeros en la isla española de Tenerife, el crucero MV Hondius atracó este lunes en el puerto neerlandés de Rotterdam para su desinfección. De esta forma, el viaje que llamó la atención de las autoridades sanitarias debido a un brote de hantavirus que provocó tres muertos y ocho personas contagiadas hasta el momento, llegó a su fin.

El buque transportaba 25 tripulantes que estarán sometidos a una cuarentena, aún cuando "hasta ahora la tripulación no ha sufrido síntomas" según indicó Yvonne van Duijnhoven directora de salud pública en Rotterdam a The Associated Press. A su vez, la funcionaria estableció que se verán sometidos a pruebas cuando lleguen y luego semanalmente durante la duración de su cuarentena.

Según informaron las autoridades, una vez que todos los pasajeros y tripulantes hayan desembarcado, el crucero será sometido a un proceso de descontaminación bajo los estrictos protocolos sanitarios de Países Bajos, una tarea que demandaría al menos tres días.

Pese a la preocupación generada, desde el gobierno neerlandés llevaron tranquilidad y remarcaron que el riesgo para la población es “muy bajo”, al asegurar que existen “protocolos muy estrictos para impedir que el virus salga del barco y llegue al exterior”.

En la misma línea, la empresa dueña del crucero confirmó que, por el momento, no prevé modificaciones en su cronograma operativo. De hecho, mantiene programada para el 29 de mayo la salida de una nueva travesía desde Keflavik, Islandia, con destino al Ártico.

Antes del arribo del buque a Rotterdam, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también buscó bajar el nivel de alarma y sostuvo que, tras una nueva evaluación, “el riesgo global para la salud pública continúa siendo bajo”. No obstante, el organismo advirtió que podrían detectarse más casos entre pasajeros y miembros de la tripulación, aunque aclaró que las posibilidades de contagio disminuirán considerablemente luego del desembarco y la implementación de las medidas de control sanitario.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral grave que puede afectar a los seres humanos y que, en algunos casos, puede resultar mortal. Se trata de un grupo de virus cuyo principal reservorio son los roedores, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces, lo que facilita su transmisión a las personas.

En Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, se identifican principalmente dos formas de la enfermedad: el síndrome pulmonar por hantavirus (el más frecuente en el país) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Cómo se transmite

El contagio ocurre principalmente por vía aérea. Las partículas virales provenientes de las excreciones de roedores pueden mezclarse con el polvo y ser inhaladas por las personas, especialmente al ingresar a lugares cerrados o al remover suciedad acumulada.

En el país, uno de los principales reservorios es el llamado “ratón colilargo”, aunque existen otras especies que también pueden transmitir el virus.

López destacó que en Argentina circula el llamado “virus Andes”, una variante que, a diferencia de otros hantavirus, puede presentar transmisión de persona a persona en determinadas circunstancias.