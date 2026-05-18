Un avión se desvió en pleno despegue y dejó una escena de terror en Croacia

Un avión de Croatia Airlines protagonizó un momento de enorme tensión en el aeropuerto de Split, en Croacia , cuando se salió de la pista durante una maniobra de despegue que debió ser abortada. La aeronave tenía como destino Frankfurt, Alemania, y llevaba 130 pasajeros y cinco tripulantes.

El episodio ocurrió el sábado 16 de mayo y quedó registrado en videos tomados desde el interior y el exterior del avión. En las imágenes se escucha a los pasajeros gritar mientras la aeronave avanza bajo la lluvia, se desvía hacia un costado y termina parcialmente sobre el césped junto a la pista.

Según la información difundida por medios especializados, se trataba de un Airbus A220-300 de Croatia Airlines, identificado con la matrícula 9A-CAN, que operaba el vuelo OU412. Durante la aceleración, la tripulación decidió interrumpir el despegue y el avión se desplazó hacia la izquierda hasta salir de la superficie pavimentada.

Pese al susto, todos los ocupantes pudieron bajar de la aeronave sin lesiones. Luego fueron trasladados a la terminal del aeropuerto, donde recibieron asistencia para continuar con sus viajes. La compañía informó que la maniobra se realizó de acuerdo con los procedimientos de seguridad .

El incidente también provocó daños materiales. De acuerdo con AeroTime, el avión golpeó luces del borde de pista y una señal vertical antes de quedar detenido. Las operaciones en el aeropuerto de Split se vieron afectadas por algunas demoras, cancelaciones y desvíos hasta que la aeronave fue retirada de la zona.

Las autoridades croatas ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó el desvío. Danko Petrin, jefe investigador de accidentes aéreos de la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos, Marítimos y Ferroviarios de Croacia, explicó que todavía no se conoce la causa. "En esta etapa no sabemos por qué la aeronave se desvió hacia la izquierda. Eso se establecerá a través de la investigación", señaló.

Los investigadores recuperaron la grabadora de voces de cabina y también analizarán los datos de la caja negra del avión. Petrin advirtió que las pericias técnicas demandarán tiempo, por lo que todavía no hay una conclusión oficial sobre el origen del incidente.