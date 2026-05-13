"Todo es falso": habló la abogada de la mujer acusada de tener sexo en un avión a Rosario

La abogada de la mujer acusada por tener relaciones sexuales en los asientos de un avión que viajaba desde Panamá con destino a Rosario desmintió de forma rotunda las versiones que circularon en los medios de comunicación y las redes sociales tras el estallido del escándalo.

Victoria Soccia, abogada y representante legal de la mujer denunciada, señaló que "todo lo que se está diciendo es falso. No ocurrió de la manera en la que se viralizó de modo muy violento” ya que su cliente se vió involucrada en una situación que no existió y que escaló de manera desproporcionada, de acuerdo con la letrada.

“El hecho no ocurrió, mi clienta no tiene nada que ver”, indicó Soccia, alegando que hasta el momento no se le ha hecho ninguna imputación final a la acusada, aunque exista una investigación judicial que todavía se encuentra en desarrollo.

El relato de la periodista que iba en el mismo avión donde ocurrió el escándalo.

Distintos relatos de personas que se encontraban a bordo del avión, incluidos el de una periodista rosarina que contó la secuencia en su programa de radio, y la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) terminaron por dar a conocer el caso, no obstante la defensa sostiene que la conducta indebida jamás existió.

Con respecto a la relación que mantienen los acusados, la abogada confirmó que "no lo conocía. Se conocieron en el vuelo, es el único contacto que tuvieron”. Asimismo, detalló que su representada regresaba al país tras visitar a familiares en el exterior y descartó la presencia de menores de edad en la zona donde se originó el conflicto.

La defensa apuntó contra la aerolínea y la PSA

La defensa de Sandra O. salió a cuestionar con dureza la exposición pública del caso y advirtió que analiza posibles acciones legales contra la aerolínea y los organismos de seguridad que intervinieron tras el escándalo ocurrido en el vuelo que aterrizó en Rosario.

La doctora Soccia aseguró que su clienta atraviesa una delicada situación emocional luego de la viralización del episodio y del nivel de exposición que tomó el caso en redes sociales y medios de comunicación.

“Su celular está explotado de mensajes agresivos. Las redes tienen comentarios con humillación y hostigamiento. Está con ayuda psiquiátrica”, afirmó la letrada en declaraciones a Cadena 3.

Además, la defensa cuestionó la difusión de imágenes y datos personales de la mujer y sostuvo que incluso comenzaron a circular fotografías de integrantes de su familia, entre ellas una imagen de su hija. Según indicó, ahora evaluarán si hubo fallas en los protocolos de actuación durante el operativo realizado tras el aterrizaje del avión.

“Podría haber responsabilidad de la empresa y de la PSA. Vamos a evaluar si se cumplieron los protocolos”, sostuvo la abogada.

El escándalo que sacude a Rosario

El episodio salió a la luz luego de que pasajeros denunciaran ante la tripulación que una pareja estaba manteniendo relaciones sexuales en primera clase. Tras el arribo del vuelo al Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aguardaron a los pasajeros involucrados y concretaron la demora de ambos.

Mientras la familia del arquitecto señalado manifestó sorpresa y malestar durante el procedimiento, el relato inicial de una periodista que viajaba en la aeronave reforzó la hipótesis de una conducta inapropiada dentro del avión.

Sin embargo, con la incorporación de la estrategia defensiva de la mujer, la investigación sumó una nueva mirada y ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió realmente durante el vuelo proveniente de Panamá.