Horror en Cosquín: una niña de 4 años murió tras ser atacada por un perro

La trágica muerte de una niña de 4 años que fue atacada por un perro durante la mañana de este miércoles en un barrio ubicado frente al cementerio local de la localidad de Cosquín , en la provincia de Córdoba, causó una gran conmoción en la comunidad.

Según informaron fuentes policiales, el animal —un perro mestizo— atacó a la pequeña provocándole severas heridas, principalmente en la zona del cuello. El episodio habría ocurrido en un predio lindero a la vivienda de la víctima, aunque todavía se intenta establecer si el perro pertenecía a la familia o a otra persona del sector.

Tras el ataque, se desplegó un importante operativo en el lugar con la participación de servicios de emergencia, efectivos policiales, personal de la Guardia Local y bomberos voluntarios, quienes intentaron asistir a la menor y salvarle la vida.

Pese al rápido accionar y a las maniobras de reanimación realizadas, los médicos confirmaron el fallecimiento de la niña, generando dolor e impacto entre vecinos y allegados de la comunidad.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, que trabaja para determinar cómo se produjo el ataque y las responsabilidades en torno al hecho.

fiscal Silvana Pen - Foto Carlos Paz Vivo

En diálogo con los medios, la fiscal confirmó que se están llevando adelante distintas pericias y que el cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de la autopsia.

“Estamos haciendo todas las pericias que corresponden actualmente y se va a trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Forense para ofrecer la autopsia y determinar cuál es la causa eficiente de muerte”, explicó la funcionaria judicial.

Según detalló la fiscal, el hecho ocurrió dentro de una propiedad privada y no en la vivienda de la niña. “Aparentemente, la menor estaba jugando sola en la casa de un vecino y fue atacada por este perro”, señaló.

Pen indicó además que, de acuerdo a las primeras averiguaciones, el animal sería un perro mestizo. “Aparentemente no tiene dueño, pero le daban de comer unos vecinos”, sostuvo.

El animal fue trasladado por personal policial mientras continúan las actuaciones judiciales y los relevamientos en el lugar del hecho, ubicado frente al cementerio local.