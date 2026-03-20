Imputaron a una familia por el ataque de una perra a un niño en Catriel

Un violento episodio ocurrido en Catriel derivó en la imputación de tres integrantes de una familia, acusados de no haber controlado a una perra de raza Cane Corso que atacó a un niño de 6 años. El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando el animal salió sin control de una vivienda, cruzó la calle y embistió al menor que circulaba en bicicleta.

Según la reconstrucción judicial, la perra lo derribó y luego lo mordió y arañó, provocándole diversas lesiones que fueron calificadas como leves.

La fiscalía imputó a un joven y a sus padres, señalados como responsables del cuidado del animal. Según sostuvo la acusación, los tres incumplieron con su deber de resguardo, especialmente tratándose de una raza considerada potencialmente peligrosa.

“Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, asumieron el deber de garantizar la integridad física de terceros, especialmente de niños”, remarcó la fiscal durante la audiencia.

Además, se puso el foco en la falta de medidas preventivas que permitieran evitar que el animal accediera a la vía pública.

Medida cautelar sobre la perra

Por su parte, la defensa cuestionó la imputación y solicitó que no se avance con la causa, argumentando que los hechos no estaban del todo claros. Sin embargo, el planteo fue rechazado.

El juez de Garantías dio por formulados los cargos por lesiones leves y habilitó una etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Como parte de las disposiciones, la Justicia ordenó que la perra no pueda regresar al barrio mientras dure el proceso, una medida que busca prevenir nuevos incidentes.

El caso reaviva el debate sobre la tenencia responsable de animales y los cuidados necesarios, especialmente cuando se trata de razas que requieren mayores medidas de control para evitar situaciones de riesgo.